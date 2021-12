https://mundo.sputniknews.com/20211227/el-gobierno-boliviano-amenaza-con-carcel-a-personas-sin-vacuna-en-aglomeraciones-1119761473.html

El Gobierno boliviano amenaza con cárcel a personas sin vacuna en aglomeraciones

américa latina

bolivia

vacunación

covid-19

vacunación contra el covid-19

La obligación de demostrar vacunación o prueba negativa del COVID-19 fue decretada la semana pasada por el Gobierno que preside Luis Arce y regirá a partir del 1 de enero, lo que en la práctica significará que estará vigente ya en las celebraciones de la noche de Año Nuevo.Silva hizo la declaración a reporteros en respuesta a consultas sobre el alcance de ese decreto, emitido mientras el país soporta una cuarta ola de contagios de COVID-19, en medio de protestas de propietarios de salones de fiesta y hoteles que ya promocionaban fiestas de fin de año.La obligación de carnet o prueba PCR "no es chiste, no es una cosa que salió y, bueno, el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple (…) si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19, estoy atentando contra la salud de los otros usuarios, por lo tanto, pueden hacerme un proceso", afirmó el funcionario.El viceministro añadió que también serán sancionados con cárcel los administradores o propietarios de locales de fiesta donde se detecta a personas sin el carnet o la prueba de COVID-19.La prohibición de ingreso de personas no vacunadas regirá inicialmente hasta el 30 de junio de 2022 en "instituciones públicas y privadas, bancos, iglesias, comercios de todo tipo, mercados, supermercados, universidades y centros educativos, además de lugares de entretenimiento", así como aquellos "donde exista aglomeración", según el decreto.La norma alcanza también al transporte interno de larga distancia aéreo, terrestre, fluvial y ferroviario.Bolivia soporta desde hace un mes una cuarta ola de contagios de COVID-19, con un promedio de dos millares de casos nuevos en la última semana, acumulando 520.884 infecciones, incluidos 19.554 decesos, desde el inicio de la pandemia.

