¿Cómo miden la altura de las montañas? Quizás el Everest no sea tan alto como se creía

2021-12-27T12:22+0000

2021-12-27T12:22+0000

2021-12-27T12:22+0000

Por décadas el Himalaya ha sido considerado como la montaña más alta del mundo. Desde la primera vez que la escalaron en 1953, su altura ha atraído a millones de turistas y más de 4.000 personas la han escalado con éxito aunque también se ha cobrado la vida de más de 300 en el intento de conquistar la cima de esta imponente montaña, según los datos de The Guardian.De acuerdo con el parámetro de medición de montañas sobre el nivel del mar, el Everest es la montaña más alta del mundo con unos 8.848,86 metros. Sin embargo, esta medición puede ser discutible ya que el nivel del mar varía de acuerdo a la posición geográfica.En cambio, si se observan los picos que se midieron en base al geoide matemáticamente definido de la Tierra, un modelo del nivel medio global del mar que se utiliza para medir elevaciones superficiales precisas, la montaña más alta del mundo sería el volcán inactivo hawaiano Mauna Kea con 10.211 metros de altura. Aunque su pico es de 4.205 metros sobre el nivel del mar, menos de la mitad de la altura del Everest, según National Geographic.Para llevar a cabo este proceso de medición a veces requiere que un avión vuele de un lado a otro sobre una montaña en una serie de líneas paralelas, de esta manera, se mide cuánta gravedad tira hacia abajo en su pico. Según recoge LiveScience, estas mediciones, junto con las lecturas de GPS, proporcionan una medición de elevación increíblemente precisa.Por otro lado, está la medición en base al punto más alejado del centro de la Tierra. Este sistema de medición le otorgaría a la montaña ecuatoriana el Chimborazo como la más alta del mundo ya que se encuentra a 6.384.268 metros del núcleo de la Tierra, 2.072 metros más lejos del centro del planeta que la cima del Everest.Cabe destacar que el Chimborazo no es la montaña más alta de los Andes, pero su proximidad al Ecuador es lo que marca la diferencia porque la Tierra no es una esfera perfecta, técnicamente es un esferoide achatado y sobresale a lo largo de la línea ecuatorial.Tomando en cuenta todas las ventajas y desventajas de cada medición, es que se puede llegar a la conclusión de que el Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, mientras que Mauna Kea puede presumir de ser la montaña más alta del mundo cuando no se tiene en cuenta el nivel del mar y aunque sería difícil defender que el Chimborazo sea el más alto, Price recordó que "todo es una cuestión de perspectiva" al calificar cuál es el pico más alto del mundo.

