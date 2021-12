https://mundo.sputniknews.com/20211227/alfabetizacion-y-una-contradiccion-lo-que-hay-detras-de-la-cartilla-moral-de-amlo-1119783014.html

Alfabetización y una contradicción: lo que hay detrás de la Cartilla Moral de AMLO

Proveniente de una de las familias más adineradas de la dictadura porfirista y considerado uno de los principales impulsores de las letras latinoamericanas... 27.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

🎭 arte y cultura

gobierno de méxico

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

historia

méxico

Este 27 de diciembre se cumplen 62 años de la muerte del poeta, pensador y diplomático que escribió el libro insignia de la Cuarta Transformación. Un texto que fue concebido en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, cuando México era gobernado por Manuel Ávila Camacho.Todo comenzó con un proyecto impulsado desde la Presidencia: la Campaña Nacional contra el Analfabetismo. Ávila Camacho —del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— se había dado cuenta que millones de mexicanos no sabían leer ni escribir. Entonces decidió instaurar una política educativa: que cada mexicano alfabetizado tuviera la encomienda moral y social de alfabetizar a alguien que no lo estuviera.Fue así que, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) —que en ese entonces estaba a cargo del intelectual Jaime Torres Bodet— se solicitó la publicación de una serie de preceptos morales que invitaran a la población mexicana a asumir la tarea de alfabetizar, según cuenta el historiador Rodrigo Martínez Baracs en La historia de la Cartilla moral de Alfonso Reyes. Primero se hizo la Cartilla Nacional de Alfabetización, cuyo tiraje fue de 10 millones de ejemplares —en 1944 había 21 millones de mexicanos, según censos oficiales. Sin embargo, como complemento, Torres Bodet propuso un texto aparte sobre principios morales. El autor ideal para ello, aseguró, era Alfonso Reyes, un distinguido diplomático y escritor que había sido elogiado hasta por Jorge Luis Borges.Esto dice una carta enviada por la SEP a Alfonso Reyes el 14 de septiembre de 1944. Estaba firmada por José Luis Martínez, quien en ese año era secretario particular de Torres Bodet.Aunque el objetivo —como se lee en la misiva— era sensibilizar a las clases bajas, Reyes estaba muy lejos de ellas.Criado en una de las familias más poderosas del régimen porfirista e hijo de Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León durante dos décadas y uno de los mayores aliados de Porfirio Díaz, Alfonso Reyes se distinguió por ser, siempre, un intelectual cercano al poder.De hecho, Reyes fue segundo secretario de la Legación de la Embajada de México del entonces presidente Victoriano Huerta, quien es ampliamente conocido por sus acciones contrarrevolucionarias y por haber preparado una conspiración contra Francisco I. Madero, todo ello con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y el Imperio de Alemania.Sin embargo, pese al gran peso que tenía Alfonso Reyes en la vida política mexicana, la publicación de su Cartilla Moral siempre estuvo llena de obstáculos. El académico José Luis Martínez intentó impulsara durante varios sexenios, con poco o nulo éxito.Fue hasta enero de 2019 que el presidente López Obrador retomó el texto editado por José Luis Martínez y decidió convertirlo en la columna vertebral de su discurso, tan criticado como vilipendiado.

méxico

