Estos son los beneficios y problemas de las mandarinas

Estos son los beneficios y problemas de las mandarinas

Las mandarinas están buenísimas. Pero no abuses de su consumo, ya que en algunas ocasiones entrañan un peligro para la salud. Una nutricionista explica a... 25.12.2021

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

mandarinas

Las mandarinas son una excelente fuente de calcio, magnesio, potasio y vitaminas D, K, y B, señala la dietista rusa Nadezhda Tsapkina. Además, la fibra que contiene este alimento ayuda a normalizar el funcionamiento del tracto gastrointestinal, y la vitamina C, por su parte, fortalece la inmunidad, añade.Junto con las fitoncidas y los óleos etéricos, los cítricos ayudan a combatir los virus, detalla la especialista.Lo malo de las mandarinasAl mismo tiempo, el consumo frecuente de mandarinas puede provocar enfermedades de los riñones, ya que la norma diaria de fructosa no supera los 40 gramos. Se recomienda comer no más de 4 o 5 mandarinas al día, especifica Tsapkina.Además, este alimento podría causar una reacción alérgica. Quienes padecen gastritis, deberían tener cuidado con las mandarinas, ya que pueden irritar la mucosa intestinal, alerta la nutricionista.

💗 salud, 🥚 alimentación, mandarinas