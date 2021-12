https://mundo.sputniknews.com/20211225/estas-son-las-criptomonedas-mas-rentables-en-las-que-invertir-en-el-2022-1119733811.html

Éstas son las criptomonedas más rentables en las que invertir en el 2022

El 2021 ha sido muy positivo para los activos digitales. Millones de personas han invertido su dinero en alguna de las 10.000 alternativas existentes y todo indica que el próximo año esta tendencia se mantendrá en alza durante algún tiempo y surgirán nuevas monedas más accesibles y beneficiosas. Aunque muchos expertos alertan que este crecimiento no será infinito en 2022 y que uno debe estar preparado para una corrección significativa.Cuando hablamos de moneda digital, de inmediato se nos viene a la mente el bitcóin, posiblemente porque tiene el 40% del dinero digital circulante y por ser la más grande del mundo cripto. Otra de las más nombradas es sin duda ethereum, la cual se ubica en el segundo lugar con el 20% del mercado.Sin embargo, ningún activo está exento de sufrir caídas o corrección en su valor, lo cual significa que el mercado se puede desplomar, y solo las monedas de gran valor lograrán soportar el reajuste.Según el analista en criptomonedas Norberto Giudice, existe una posibilidad de que el año que viene se genere alguna corrección del mercado alcista, generando un mercado bajista que afectará a todas las criptomonedas. Aunque considera el bitcóin como una de las mejores, opina que ethereum podría poco a poco superarlo, sobre todo cuando llegue la versión 2.0 a finales del año que viene o principios del siguiente.En ese mismo orden de ideas, Giudice opinó que existen otras opciones que cuales tienen un buen futuro por delante. Tal es el caso de Binance (BNB), la cual afirmó que "va a seguir creciendo como exchange [bolsa] global". Luego nombró a Solana (SOL), a la que considera una gran inversión de cara al año que viene a pesar de tener algunos problemas de escalabilidad, ya que ha surgido con los NFT (tokens no fungibles).Por último recomendó las opciones "LUNA, MATIC, ALGO, SAND y MANA" pero hizo énfasis en Crypto.com (CRO), por sus fuertes planes de expansión en Estados Unidos y otros países del mundo.De igual manera, la CEO de Capital Ediciones, Yanina Orrego, considera que CRO es la cripto que más potencial tiene para el año que viene, ya que según ella no deja de crecer, "invirtió USD 700 millones en cambiar el nombre del Staples Center a Cypto.com Arena, y unas semanas más tarde invirtió USD 216 millones en comprar dos bolsas de Estados Unidos. Lanzó su propio marketplace NFT, es patrocinador de la Copa Libertadores de América, entre muchas otras grandes jugadas que ha hecho este exchange. Si siguen así, pueden convertirse en una gran potencia".El Metaverso y los NFTEntre sus recomendaciones, Orrego dejó en claro que los grandes criptoactivos como bitcóin, ethereum, BNB y el resto del top 10 siempre serán atractivos. Sin embargo, hizo especial mención de los metaversos: entornos virtuales donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio que recrea el mundo real. "El metaverso de Descentraland, con su token MANA, o el de Sandbox, con el token SAND, pueden ser excelentísimas oportunidades para el año que viene", agregó Orrego.El metaverso viene con mucho impulso para el próximo año, grandes empresas están ingresando a este nuevo mercado, como por ejemplo Facebook, la cual está en pleno proceso evolutivo e incluso pasó a llamarse Meta.En el mismo orden de cosas, Turi considera como su tercera opción cardano, después de bitcóin y ethereum, la cual asegura que posee muchísimo potencial. Sin embargo, en su opinión pareciera estar dormida. También recomendó como buenas oportunidades a corto plazo a dogecoin y shiba inu, principalmente si el mercado empieza a recuperarse luego de una caída, porque afirma que son altamente volátiles.Para concluir, recomendó el uso de la moneda digital estable más grande, la USDT, la cual es una criptodivisa referenciada al dólar estadounidense y creada con una paridad 1:1. Según su opinión, la USDT brinda liquidez, de la que siempre hay que disfrutar, y se debe invertir mediante el uso de herramientas como el stacking para que generen interés.Un criptoactivo que se ha ganado mucha fama este último año es el NFT, acrónimo de ficha no fungible, es decir, no puede ser intercambiado por algo equivalente. Puede ser una imagen, un vídeo, un audio, un texto o un archivo comprimido determinado, el cual obtiene un identificador en el que se registra el nombre del autor, su valor inicial e historial de ventas, entre otros metadatos. Lo que le hace único es que no puede ser robado o falsificado.

