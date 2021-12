https://mundo.sputniknews.com/20211220/no-compre-lo-que-no-entiende-la-formula-para-invertir-en-criptomonedas-sin-cometer-errores-1119509779.html

"No compre lo que no entiende": la fórmula para invertir en criptomonedas sin cometer errores

"No compre lo que no entiende": la fórmula para invertir en criptomonedas sin cometer errores

Sputnik habló con el fundador y CEO de Binance, el mercado de criptomonedas más grande del mundo, Changpeng Zhao, quien aconsejó cómo invertir a los aspirantes... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T12:20+0000

2021-12-20T12:20+0000

2021-12-20T12:21+0000

economía

💶 divisas

bitcóin

elon musk

inversiones

hongsheng zhao

criptomonedas

binance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1107974180_0:327:2967:1996_1920x0_80_0_0_4a1b113858b6b9bebc030c898e0e337c.jpg

"Los recién llegados a este mundo [de criptodivisas] no deberían invertir grandes sumas en este mercado, primero necesitan aprender más sobre la industria. Por ejemplo, ¿alguien que invierte en las criptomonedas de Squid Game sabe quién está detrás de este activo, puede monitorearlo a diario? Mi consejo no es perseguir juegos, sino intentar comprender cómo funciona este mercado", explicó Changpeng Zhao.Agregó que se debe tener especial cuidado con los activos cuyos nombres parecen familiares, es decir, monedas digitales con nombres de series, actores famosos o con el nombre de otra persona. Además, señaló que cualquier inversor puede hacer una verificación aproximada para evitar cometer errores.Sobre el impacto de los tuits de Elon Musk en las criptomonedas, Changpeng Zhao cree que a medida que el mercado de las criptomonedas seguirá creciendo, la influencia de la posición del CEO de Tesla disminuirá.Por otro lado, la iniciativa de algunos reguladores a nivel mundial que consideran emitir sus propias monedas digitales puede ser viable aunque, según Zhao, las transferencias de este tipo de monedas podrían llevar meses ya que necesitan de aprobaciones, mientras que en otras criptomonedas que no tienen regularización se pueden hacer transferencias en tan solo 10 minutos.Changpeng Zhao cree que en los próximos 5 a 10 años el mercado de las criptomonedas continuará creciendo y es posible que el 2022 aparezcan más activos como GameFi que es considerada una tendencia nueva en la industria de las criptomonedas y ha generado un nuevo tipo de juego Play to Earn basado en blockchain y la economía de tokens."Esto representa la siguiente etapa en el desarrollo del juego, donde los jugadores pueden ganar dinero real que solo les pertenece: la gente juega para ganar dinero. También creo que el próximo año veremos nuevos casos de uso para NFT: la gente los usará para boletos de conciertos, en juegos 3D", señaló.En su opinión, en 2022 habrá más transparencia en la regulación de las monedas digitales, nuevas posibilidades de uso de estas herramientas, aunque advirtió que este mercado es cíclico y después de un aumento siempre hay un descenso que no se sabe cuándo ocurrirá.

https://mundo.sputniknews.com/20211128/tres-sencillas-formas-de-sacar-provecho-de-las-criptomonedas-sin-necesidad-de-comprarlas-1118739261.html

https://mundo.sputniknews.com/20211028/las-ballenas-del-bitcoin-quienes-son-y-cuanto-mercado-controlan-1117618334.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💶 divisas, bitcóin, elon musk, inversiones, hongsheng zhao, criptomonedas, binance