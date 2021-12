https://mundo.sputniknews.com/20211224/tatuarse-imagenes-iconicas-de-maradona-o-messi-una-nueva-tendencia--fotos-1119717581.html

Tatuarse imágenes icónicas de Maradona o Messi, ¿una nueva tendencia? | Fotos

Tatuarse imágenes icónicas de Maradona o Messi, ¿una nueva tendencia? | Fotos

Un tatuador argentino parece haberse especializado en reproducir en la piel de sus clientes varias de las postales más recordadas de Diego Armando Maradona y... 24.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-24T18:49+0000

2021-12-24T18:49+0000

2021-12-24T18:49+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

argentina

lionel messi

diego maradona

tatuajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1093628340_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_95e9aa2e87b8f60abd574ba37038fe4f.jpg

Dedicar una porción de la piel para llevar tatuado a un ídolo futbolístico puede ser una decisión arriesgada. Para los audaces argentinos que sí se animan a hacerlo, un tatuador ha logrado especializarse en plasmar en la piel de sus clientes algunas de las escenas más icónicas de Diego Armando Maradona y Lionel Messi."Hola, me presento velozmente: soy Wally, Walterio, el negro, o como quieran decirme —y estoy ansioso por tatuarte— soy tatuador hace dos años y medio y hace un par de meses me dedicó exclusivamente a la tinta". Así se presenta Wally, el hombre detrás de VQP Tattoo, un estudio que tal como describe en su perfil de Instagram se especializa en tatuajes de "Diegos, Messis y otras yerbas".En efecto, algunos de los trabajos de Wally comenzaron a viralizarse en redes sociales por lo lograda de las imágenes de Maradona que logra reproducir en la piel de quienes acuden a su local."Dolió mucho pero valió la pena", celebró un joven que prestó una de sus piernas para inmortalizar una de las imágenes más curiosas del legendario 10 de la Selección Argentina: con el pelo teñido de amarillo, en una reposera y lanzándose un spray en el rostro durante su estadía en Cuba en los primeros años del siglo XXI.La publicación ganó popularidad en Twitter y atrajo a otros fanáticos de los tatuajes que también habían pasado por el estudio para tatuarse a Maradona. "Ese chabón es un capo. Me hice este Dieguito", contó otro, que lleva en la pierna otra imagen recordada de Maradona en su regreso a Boca Juniors en 1995.La cuenta de Instagram de Wally se encarga de mostrar varios de sus trabajos, inspirados siempre en alguna foto icónica de la figura a retratar. En el caso de Maradona la oferta es amplia: desde instantáneas épicas de Maradona en la cancha hasta una recordada fotografía junto a su hija mayor Dalma.Para los más actuales, el tatuador también gusta de ilustrar a Lionel Messi en escenas que quedaron para la historia, como su fotografía levantando el trofeo de la Copa América 2021.La fidelidad para reproducir las fotografías le sigue ganando fama al tatuador, que mientras realiza sus obras de arte mantiene vivo el sueño de recorrer el mundo en una camioneta mientras tatúa.

https://mundo.sputniknews.com/20211125/el-dia-a-dia-de-maradona-con-sus-fans-en-un-original-homenaje-popular-y-colaborativo-1118652802.html

https://mundo.sputniknews.com/20211028/tatuajes-de-henna-como-denuncia-social-del-sahara-a-mexico-reclamando-por-los-desaparecidos-1117627050.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, argentina, lionel messi, diego maradona, tatuajes