Navidad pese a la pandemia

Es Navidad, y pese a la pandemia existe en la gente la ilusión de celebrarla.

2021-12-24T19:05+0000

2021-12-24T19:05+0000

2021-12-24T19:05+0000

octavo mandamiento

cuba

navidad

cooperación

unión económica euroasiática

festejos

Navidad en la comunidad cristiana¡Feliz Navidad! Por supuesto que la pandemia del coronavirus en todas sus 12 variantes influyó en la celebración de esta fiesta tan querida, pero prohibirla, aplazar o silenciar es imposible. En el mundo cristiano, hay tantas tradiciones de Navidad como países, culturas y personas. Algunas son divertidas, otras son bizarras, casi de mal gusto.Aunque en la mayoría de los países de América y Europa la Navidad suele celebrarse con cenas familiares, árboles decorados, intercambios de regalos, y niños esperando la llegada de Papá Noel, existen países en el mundo donde esta fecha se celebra de una forma totalmente diferente.En este sentido, Krampus es algo típico para Alemania, Austria y Hungría. En la tradición alpina, Krampus es una criatura diabólica, hermano del amigable Santa Claus. Según la leyenda, durante la Navidad, esta criatura con cadena y vara castiga a los niños que se portan mal, en contraste con su otro yo, quien premia a los niños buenos con regalos. Muchos adultos se disfrazan de Krampus ya a principios de diciembre y deambulan por las calles para asustar a los niños...En Noruega existe la tradición navideña de ocultar las escobas. La tradición nórdica asegura que las brujas y los espíritus malignos deambulan por el cielo nocturno en Nochebuena. Por ello, la costumbre es esconder todas las escobas de las casas para evitar que esos seres les pongan las manos encima. Algunos llegan a disparar al aire a la medianoche en una suerte de mensaje de advertencia para que se alejen.Y a quienes les toca celebrar la Navidad en Italia, seguramente podrán conocer a La Befana. La versión italiana de Papá Noel es una vieja bruja llamada La Befana. Según cuenta la leyenda, los Reyes Magos se detuvieron en su casa para pedir instrucciones de camino a visitar al niño Jesús y la invitaron a que los acompañara en su viaje, pero ella dijo que tenía demasiadas tareas domésticas que hacer.Cuando el trío partió, ella cambió de opinión y trató de encontrarlos, pero no pudo por mucho que lo intentó. Dicen que, desde entonces, vuela la noche del 5 de enero (la víspera del encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús). Al igual que Papá Noel, La Befana entrega juguetes a los niños. En lugar de leche y galletas, los italianos le dejan un plato de salchicha y brócoli, más una copa de vino.En tanto, en Cataluña, nos podrás explicar sin problema alguno en qué consiste la tradición del Tío de Nadal, que se traduce del catalán como "tronco de Navidad". A un tronco ahuecado se le talla una cara, se le agregan ramas como piernas y se lo adorna con un pequeño sombrero rojo. A partir del 8 de diciembre, las familias 'alimentan' al nadal todas las noches, llenándolo de regalos y dulces. También lo cubren con una manta, para mantenerlo caliente en pleno invierno. En Nochebuena, el leño se coloca en la chimenea (apagada) y los miembros de la familia se turnan para golpearlo con un palo, ordenándole que suelte los regalos y los dulces, mientras juntos cantan canciones navideñas.Mientras, en la República Checa es común que durante la Nochebuena las mujeres solteras se coloquen de espaldas en la puerta de su casa para lanzar un zapato por encima de su hombro. Según la tradición, si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que encontrarán el amor o, de lo contrario, significa que estas permanecerán solteras durante un año más.En los países del hemisferio sur, que están en pleno verano, la celebración de la Navidad tiene sus peculiaridades, como por ejemplo en Australia. En Navidad, la temperatura supera los 30 grados en Australia, por lo que la playa es el escenario natural elegido por muchas familias y grupos de amigos para hacer picnics desde el atardecer, contemplando a los surfistas disfrazados como Santa Claus. Las playas de Sydney tienen estrictas normativas y fuertes multas por consumo de alcohol.La Unión Económica Euroasiática resalta "extrema importancia" de la cooperación con LatinoaméricaUn importante avance en la consolidación de los lazos entre la Unión Económica Euroasiática [UEE] –mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán– y América Latina y el Caribe. Es lo que constituyó la reciente visita a Cuba de una delegación de la Comisión Económica Euroasiática [CEE], entidad reguladora de la UEE.Dicha delegación fue encabezada por su ministro de Integración y Macroeconomía, Serguéi Glaziev, donde las actividades en la isla incluyeron una reunión con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.Una de los miembros de la delegación, la directora del Departamento de Desarrollo Integral de la CEE, Goar Barseguián, expuso los detalles del viaje en un comentario que realizó en exclusiva para Sputnik."En 2018, firmamos un memorándum de entendimiento con la parte cubana. En el marco de la implementación de este documento, acabamos de llevar a cabo en La Habana una reunión del grupo de trabajo bajo la presidencia de Serguéi Glaziev y el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, un encuentro muy productivo que se saldó con la suscripción de un plan de acción conjunta de la CEE y las autoridades de Cuba para el período 2021-2025. Este plan establece 34 líneas de trabajo, tratándose, tanto de cuestiones organizativas de nuestra colaboración, como también de acciones concretas en diferentes ámbitos de cooperación bilateral", manifestó.Según Barseguián, la parte cubana manifestó "un especial interés por el fortalecimiento del diálogo sectorial con vistas a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030, así como de la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19"."Durante el encuentro del grupo de trabajo, se subrayó la necesidad de la intensificación de los contactos entre los círculos empresariales de Cuba y los países de la UEE. Con este objetivo se firmó un acuerdo entre el Consejo Empresarial de la Unión y la Cámara de Comercio de Cuba. El documento está orientado a desarrollar la cooperación comercial, de inversiones, industrial y de finanzas", comunicó.Subrayó que el tema central de los encuentros sostenidos durante la visita a la isla caribeña fue la asistencia de los Estados de la UEE y de la CEE en la implementación por la parte cubana de proyectos como los "en el sector de la agricultura, el comercio exterior, las finanzas, el turismo y la farmacéutica"."En particular, el ministro de Turismo de Cuba expuso detalladamente las perspectivas de este sector, haciendo hincapié en el desarrollo del turismo de salud, algo que encontró interés de la CEE. Por otra parte, durante la reunión con el ministro de Salud, así como en el marco de la visita de la delegación de la CEE al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, se abordaron las cuestiones del acceso de medicamentos extranjeros al mercado cubano, así como las relativas a las exportaciones de medicamentos cubanos. Además, abordamos las perspectivas de la producción conjunta de fármacos y vacunas", indicó.De acuerdo a Barseguián, Cuba también se ofreció como 'puente' entre la UEE y Latinoamérica. Asimismo, comunicó que las partes coincidieron en su interés de fortalecer la cooperación interbancaria "a nivel de los bancos centrales y comerciales", donde Cuba expresó su deseo de entablar relaciones con el Banco Euroasiático de Desarrollo "en el marco de la búsqueda de las oportunidades para el financiamiento de los proyectos prioritarios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba".Por último, Barseguián resaltó la "extrema importancia" que la UEE concede al desarrollo de las relaciones con Latinoamérica y el Caribe."Se desarrolla un diálogo activo con Chile, Perú, Ecuador, con los que tenemos firmados memorándums de cooperación. Para inicios del año que viene está prevista una visita a Chile de una delegación de la CEE para celebrar una nueva reunión del grupo de trabajo. Lo mismo tenemos programado para el próximo mes de abril en Perú. Asimismo, avanzamos en nuestros contactos con las agrupaciones regionales", apuntó.Federico Ferro, el argentino que se hizo parte del universo rusoUn ejemplo de cómo una mentalidad abierta y una actitud proactiva borra las fronteras y enriquece la vida. Es lo que constituye el caso del bonaerense Federico Ferro, quien, siguiendo su sueño, se trasladó a Rusia hace casi cinco años, donde se graduó en la carrera de Filología Rusa y hasta fundó una familia.A lo largo de los años vividos en la ciudad de Pskov, a unos 700 kilómetros al noroeste de la capital rusa, Moscú, el amor de Federico por estas tierras no ha dejado de crecer, tanto debido a haber cumplido su deseo de "sumergirse en la cultura" del gigante euroasiático, como también por haber creado "una red de vínculos que son fundamentales para cualquier ser humano en cualquier parte", refiriéndose, antes que nada, a su mujer rusa y sus familiares.Asimismo, recientemente obtuvo "el permiso de residencia y de trabajo aquí en Rusia", algo que, sumado a que vive en "casa propia", le hace sentirse integrado al 100% en este país, a punto tal que por ahora no se plantea mudarse a Argentina.Por el contario, tiene "proyectos de lo más variados", entre ellos planes de traducir al español obras de escritores rusos.Según Federico, la llave para abrir el universo ruso fueron los Cursos Oficiales de Ruso que se imparten en la Cátedra de Rusia del Instituto de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina. Señaló que, no sólo le dieron "las bases como para poder venir aquí con un buen nivel de idioma", sino que también le brindaron la oportunidad de rendir el examen internacional del dominio de esta lengua.2021 nos regaló un vertiginoso carrusel deportivo mundialEl primer año de la segunda década del siglo XXI devolvió al mundo las emociones deportivas que durante los casi dos años anteriores habían sufrido una inusual alteración, debido a la pandemia del Covid-19. Habían sido postergados algunos torneos de trascendencia mundial como los JJOO Tokio 2020, la Copa América 2020 y la Eurocopa 2020.Sin embargo, el año 2021 nos regaló un vertiginoso carrusel deportivo global, con el regreso del público a los estadios, indispensable componente emotivo que lleva hasta el delirio a los amantes de los deportes.Apenas iniciado enero de 2021, ocurrió un despertar deportivo mundial y competiciones invernales, como la Copa del Mundo de esquí de fondo, salto en esquí y biatlón, estuvieron en el centro de la atención en Europa, mientras que en África se disputó el Campeonato Africano de Naciones. En febrero el Australian Open dio inicio a las competiciones de tenis más prestigiosas. Más adelante, ya en febrero, en Overstdorf, Alemania, se celebró el campeonato del mundo de las carreras de esquí, y a fines de marzo, el campeonato del mundo de patinaje artístico. Más adelante, continuó una innumerable cantidad de competiciones deportivas en cada continente, pero, nuestra atención esta vez estará fijada en los siguientes eventos deportivos del año que ya termina.Juegos Olímpicos Tokio 2020Fue la trigésima segunda olimpiada de verano que se desarrolló del 23 de julio al 8 de agosto. Tokio se convirtió en capital olímpica y paralímpica por segunda vez, pues en 1964, en tiempos del emperador de Japón Hirohito -abuelo del actual emperador Naruhito- ya lo había sido. Según el calendario olímpico internacional, el evento debería haberse celebrado entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, pero la pandemia COVID-19 obligó a posponerlo por un año.El logotipo de los JJOO Tokio 2020 fue objeto de duras discusiones, acusaciones de plagio, pero al final se llegó a un consenso bastante atractivo, obra del diseñador Asao Tokolo y está formado por 45 cuadrados y rectángulos que forman un círculo armónico. Las mascotas oficiales del evento fueron Miraitova - nombre de las palabras japonesas para "futuro" y "eternidad" y Someiti - nombre de someiyoshino -un tipo de flor de cerezo, que del idioma japonés se traduce como 'tan poderoso'. Ambas diseñadas por Ryo Taniguchi.Era previsible que los primeros lugares del medallero serían ocupados por las potencias deportivas planetarias como EEUU, China y Japón. Aquí lo destacable fue la participación de los atletas olímpicos rusos, que debido a las sanciones aplicadas por el CAS, participó bajo la sigla 'COR' (Comité Olímpico de Rusia), privados de su himno nacional, del uso de su bandera y de mencionar, en cualquier lugar de los escenarios olímpicos la palabra 'Rusia'. Lo que bien podría haber afectado los resultados de los atletas olímpicos rusos revertió en una triunfal participación, con 20 medallas de oro, 28 de plata y 23 de bronce, que suman un total de 71 preseas, que desde el año 2004, el país no había ganado. Bien está dicho: 'No hay bien que por mal no venga'.Copa América 2021Resumido en dos palabras, lo mejor que nos dejó la versión cuadragésima séptima del torneo continental más antiguo del mundo fue el campeonato conseguido por Argentina, de la mano de su capitán Lionel Messi, que al fin pudo conseguir su primer gran triunfo con su selección nacional. Para muchos muchos fanáticos del astro argentino, esta era última última oportunidad en que el popular 'pulga' tenía, para alzarse con tan preciado trofeo. La trascendencia del triunfo logrado por Messi se agiganta aún más, teniendo en cuenta que fue logrado en Brasil, que había sido sede de la Copa América 2019 y la había ganado escandalosamente. Bien se recuerda que Lio Messi había hecho público su descontento diciendo textualmente: "No hay duda. Lamentablemente esta Copa está armada para Brasil. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato, fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol, del show y arruinan todo esto'', Por estas declaraciones fue sancionado por La CONMEBOL, lo que no impidió su participación en 2021.Así pues, el encuentro final de la Copa América 2021, debía de despejar todas las dudas del caso, ya que estaba puesto al tapete el dicho popular: 'las deudas hay que pagarlas'. Esta vez, el Maracaná, con 5500 espectadores presentes en su recinto, fue escenario y testigo de la debacle del Scratch con Neymar Jr. En el campo de juego. Los de Tité fueron doblegados por la mínima diferencia de1 a 0, con gol de Di María y con Messi, inspirado durante todo el torneo, determinante en cada partido y agigantado en la gran final. ¡El pueblo argentino y centenares de millones de hinchas de Lío Messi por todo el mundo, vivieron un verdadero carnaval triunfal futbolístico, que habían esperado durante casi 10 años!Es destacable también la performance ofrecida por el combinado peruano -subcampeón de la versión anterior, y que por cuarta vez consecutiva volvió a ser protagonista de la Copa América y consiguió ubicarse nuevamente entre los 4 mejores equipos, con tres jugadores destacados: el portero Pedro Gallese, que ahora mismo está considerado entre los 20 mejores del mundo, el extremo derecho André Carrillo -considerado en la selección ideal del torneo y el atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien ha resultado ser el reemplazante ideal del caudillo Paolo Guerrero, que fue determinante en la clasificación de Perú al mundial Rusia 2018.Euro2021Tuvo un ganador que a decir de muchos 'nadie esperaba': Italia. Es más, sorprendió también ver a un portero levantando el MVP de un campeonato. Es que, sin lugar a dudas, el portero italiano Donnarumma demostró ser un coloso bajo palos, y sus increíbles atajadas garantizaron más de una victoria de la squadra Azzurra fue quien, antes de su triunfo final, había dejado eliminado a la Selección Española. El atacante francés Kylian Mbappé también hizo noticia, pero descepcionante, pues su juego no realizó un torneo a la altura de las expectativas, y falló el penal que costó la eliminación de su selección.Rusia tuvo una pésima participación, no fue capaz de pasar de la fase grupos y, a la postre, ese magro resultado le costó al entrenador Satanislav Cherchésov el puesto. Fue reemplazado por Valery Karpin, quien tampoco ha podido clasificar a su selección al mundial Catar 2022.Copa Davis 2021Rusia volvió al olimpo de la Copa Davis, después de largos años. Bien se recuerda que, En 2002, la selección rusa ganó la Copa Davis por primera vez en París - el entonces muy joven Mikhail Youzhny puso de forma increíble el punto final del difícil encuentro, en la final contra Francia. En 2006, en Moscú, también con marcador de 3: 2, los rusos vencieron a Argentina en la final gracias a la victoria de Marat Safin, en el partido final. Ahora, 15 años después, el líder de la nueva generación, Daniil Medvedev, fue el autor del punto ganador. La verdad es que reinaba una atmósfera de tensión en el equipo de Rusia a lo largo de la Copa Davis 2021, pero también daba la sensación de que los rusos estaban jugando con un margen sólido, que podría llevarlos al triunfo final nada menos que en Madrid, y así sucedió, venciendo contundentemente a la selecci[on de Croacia por 5 a 0, con la también destacada actuación de Andrei Rublev, Aslán Karatsev, Karen Khachanov, Evgeny Donskoy y, por supuesto, el eterno capitán Shamil Tarpishchev, con quien los rusos ganaron las dos veces anteriores.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

2021

