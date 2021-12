https://mundo.sputniknews.com/20211223/rusia-propone-a-eeuu-fechas-del-lanzamiento-del-dialogo-sobre-las-garantias-de-seguridad-1119647958.html

Rusia propone a EEUU fechas del lanzamiento del diálogo sobre las garantías de seguridad

Rusia propone a EEUU fechas del lanzamiento del diálogo sobre las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú ha propuesto a Washington fechas concretas para el lanzamiento del diálogo sobre las garantías de seguridad y está esperando su... 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T08:55+0000

2021-12-23T08:55+0000

2021-12-23T08:55+0000

internacional

rusia

seguridad

eeuu

otan

serguéi riabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106839/09/1068390974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1000aa0792660a6be14cfc01596ebf9f.jpg

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo la víspera que entre Rusia y Estados Unidos existe determinada comprensión de que las negociaciones sobre las garantías de seguridad deben efectuarse en tres derroteros: entre Moscú y Washington, con la OTAN y en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).Moscú espera que las primeras rondas de las negociaciones con EEUU y la OTAN se celebren en enero."Tras debates y conversaciones deberán ir pasos concretos. Estamos esperando una respuesta concreta de la parte estadounidense sobre la fecha en que estaría preparada para comenzar el diálogo bilateral. Por nuestra parte le hicimos propuestas sobre las fechas", dijo Riabkov a la revista Mezhdunaródnaya Zhizn (Vida Internacional).Además recordó que Rusia desde el comienzo mismo decía estar preparada para entablar tal diálogo sin dilaciones.El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó propuestas sobre las garantías de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, así como con miembros de la OTAN, en las que se estipula, en particular, comprometerse a no emplazar los cohetes de alcance medio y corto capaces de alcanzar a la otra parte.Rusia plantea además que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania.Según dijo antes a Sputnik Riabkov, si la OTAN y Estados Unidos no reaccionan a la exigencia rusa de dar garantías de seguridad, eso podría provocar una nueva espiral de confrontación.

https://mundo.sputniknews.com/20211222/lavrov-cuestiona-las-declaraciones-de-stoltenberg-sobre-las-garantias-de-seguridad-1119600980.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, seguridad, eeuu, otan, serguéi riabkov