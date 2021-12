https://mundo.sputniknews.com/20211223/el-actor-espanol-antonio-resines-ingresa-en-la-uci-por-covid-1119650497.html

El actor español Antonio Resines ingresa en la UCI por COVID

El actor español Antonio Resines ingresa en la UCI por COVID

El intérprete había recibido ya las tres dosis de la vacuna pero ha sido ingresado por "complicaciones derivadas del COVID", según ha confirmado su pareja. 23.12.2021, Sputnik Mundo

Antonio Resines, de 67 años, está ingresado en la UCI del hospital madrileño Gregorio Marañón, pero según su pareja, Ana Pérez-Lorente se encuentra "estable" y no necesita intubación para respirar con normalidad.A principios de 2021 Resines desveló que fue operado de un cáncer de colon que le diagnosticaron en el año 2015, coincidiendo con su trabajo como presidente de la Academia del Cine, un cargo que abandonó en 2016.Desde su debut en los años 80 son muchos los trabajos en los que ha realizado, siendo uno de los rostros más populares de la pequeña y gran pantalla en España. Destacan Ópera prima(1980), el primer largometraje de Fernando Trueba, con quien volvería a colaborar en muchas otras ocasiones: Sal gorda (1984), Sé infiel y no mires con quién (1985), El embrujo de Shanghai (2002), La niña de tus ojos (1998) o La reina de España (2016), entre otros.En el año 1998 recibió un Goya al Mejor actor y entre sus proyectos actuales está la tercera entrega de la película Padre no hay más que uno, de Santiago Segura.

