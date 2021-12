https://mundo.sputniknews.com/20211222/encuentran-en-galicia-a-una-burra-maltratada-que-supuestamente-murio-en-2018-1119624624.html

Encuentran en Galicia a una burra maltratada que supuestamente murió en 2018

Encuentran en Galicia a una burra maltratada que supuestamente murió en 2018

El animal fue encontrado con señales de maltrato en la provincia de Ourense y había sido dado de baja en otra provincia española tres años antes. 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T18:28+0000

2021-12-22T18:28+0000

2021-12-22T18:28+0000

españa

medioambiente

maltrato de animales

galicia

burros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1119625688_0:739:720:1144_1920x0_80_0_0_8d9d5ebef2c72c275d005e9b6a59ad64.jpg

Un vecino de la zona de las arenas de Sandiás en la provincia gallega de Ourense fue el que dio la voz de alarma y avisó a la Guardia Civil. La burra llevaba tres días abandonada y tenía señales de haber sido maltratada. La asociación ANDREA, que se dedica al cuidado y a la protección de los asnos se hizo cargo de ella "para asegurar el bienestar y la seguridad del animal, y para evitar que la burra se quedara atada en medio de la nada sin acceso a agua ni a comida, y para darle los cuidados básicos que necesitaba, ya que casi no podía caminar debido a haber sido maltratada durante años", afirman desde el equipo en una nota de prensa.El animal tenía un microchip, lo que podría facilitar la localización de sus dueños, pero al leerlo la sorpresa fue mayúscula: Después de un estudio radiológico detectaron que la burra tiene una laminitis crónica con rotación y hundimiento de la tercera falange o tejuelo y retracción de los tendones de ambas manos, en las que además presentaba una infección importante. La asociación asegura a Sputnik que esta dolencia le causaba mucho dolor y que le producía mucha dificultad para caminar. Un dolor que están intentado aliviarle, aunque son conscientes de que no va a ser posible que se recupere por completo, ya que este tipo de secuelas es irreversible.El podólogo del equipo le está realizando un trabajo de herraje ortopédico para aliviar sus síntomas e intentar corregir esta rotación ósea. Y para minimizar el impacto contra el suelo y que pueda caminar con menos dolor le han colocado silicona gelatinosa entre la suela y la herradura. Los herrajes se van cambiando y modificando periódicamente en función de la evolución que vaya mostrando. Con todo ello conseguirán que el animal pueda tener una buena calidad de vida, aunque con alguna limitación ya que desde que empezaron a aplicarle los herrajes ha mejorado mucho. Desde ANDREA esperan que se investigue el caso, ya que no se alcanza a comprender cómo es posible que se registrara la muerte de la burra sin haberla verificado y lanzan un mensaje contra el maltrato y abandono de los animales "para que estos casos no vuelvan a producirse". Afortunadamente, en esta ocasión, la burrita ha encontrado un nuevo hogar en el que velan por su bienestar.

https://mundo.sputniknews.com/20210701/pieles-de-burro-desde-colombia-para-china-el-contrabando-amenaza-con-la-desaparicion-de-este-animal-1113717782.html

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, maltrato de animales, galicia, burros