https://mundo.sputniknews.com/20211221/negocios-entre-mexico-e-israel-llevaron-a-la-proteccion-de-personas-como-tomas-zeron-acusa-amlo-1119571406.html

Negocios entre México e Israel llevaron a la protección de personas como Tomás Zerón, acusa AMLO

Negocios entre México e Israel llevaron a la protección de personas como Tomás Zerón, acusa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los negocios entre México e Israel fueron una excusa para justificar la falta de acción en... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T16:41+0000

2021-12-21T16:41+0000

2021-12-21T16:41+0000

américa latina

política

israel

tomás zerón

andrés manuel lópez obrador

agencia de investigación criminal (aic)

méxico

caso ayotzinapa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119571615_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_238a558c8fa13799b76706ac3027c963.jpg

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los negocios entre México e Israel fueron una excusa para justificar la falta de acción en contra de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de torturar a detenidos del caso Ayotzinapa.En la conferencia de prensa del 21 de diciembre, López Obrador se refirió a la carta que envió al Gobierno israelí para solicitar su apoyo y lograr la extradición del exfuncionario peñista.Al respecto, el mandatario mexicano aseguró que se creyó que, por los negocios que existen entre ambos gobiernos, no se solicitaría la ayuda para lograr la extradición."Yo envié una carta pidiéndoles que nos ayudaran porque esta persona o quienes lo defendían o lo defienden sostenían que por los negocios que había con empresas de Israel por eso se les protegía a ella y que nosotros no íbamos a hacer justicia", comentó.Afirmó que, por tratarse del caso Ayotzinapa y un tema de violaciones a derechos humanos y tortura, se envió la carta al gobierno de Israel, quien se mostró sensible ante el caso.El político tabasqueño no dio información sobre cómo va el proceso legal, por lo que pidió esperar a que se realicen los trámites legales correspondientes".El pasado 1 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer la carta que se envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y en la cual se expuso que el caso de Tomás Zerón es prioritario para el gobierno mexicano.Evade caso RoemerDurante la misma conferencia, el presidente fue cuestionado sobre las tres solicitudes de extradición que envió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del escritor Andrés Roemer, acusado por violación y abuso sexual, y quien también está escondido en Israel.Respecto a este tema, Andrés Manuel López Obrador prefirió no pronunciarse y delegó el tema a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular, Marcelo Ebrard, se habría reunido con el colectivo que asesora al 70% de las denunciantes.

https://mundo.sputniknews.com/20211210/israel-se-compromete-a-ayudar-a-mexico-en-la-extradicion-de-tomas-zeron-por-el-caso-ayotzinapa-1119212876.html

https://mundo.sputniknews.com/20211220/extradicion-de-andres-roemer-la-cuenta-pendiente-de-israel-ante-mexico-1119530853.html

israel

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, israel, tomás zerón, andrés manuel lópez obrador, agencia de investigación criminal (aic), méxico, caso ayotzinapa