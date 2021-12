Excandidato presidencial hondureño Rosenthal descarta eventual cargo en Gobierno de Castro

"Yo no aceptaría un cargo porque nosotros lo que queremos, es ser es una oposición positiva, seria y responsable, una oposición que cuando tengan algo con lo que no estemos de acuerdo o no convenga al país, se oponga, también apoye las cosas que sí son adecuadas", declaró Rosenthal a la televisora Hable Como Habla (HCH).