https://mundo.sputniknews.com/20211221/amlo-no-nos-conviene-que-china-se-convierta-en-una-hegemonia-1119565289.html

AMLO: "No nos conviene que China se convierta en una hegemonía"

AMLO: "No nos conviene que China se convierta en una hegemonía"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en favor de un plan que impulse el desarrollo industrial de América, ya que no es... 21.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-21T14:46+0000

2021-12-21T14:46+0000

2021-12-21T14:46+0000

américa latina

china

andrés manuel lópez obrador

asia

desarrollo económico

américa

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1119565206_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0cc588aaddb9fbaec6ae94737d5b4c45.jpg

Durante la conferencia matutina del 21 de diciembre, el mandatario mexicano se pronunció sobre el llamado Plan México, el cual busca el desarrollo industrial en toda América como una estrategia para hacer frente al crecimiento económico de Asia, y específicamente de China.Al respecto, López Obrador advirtió que, si la economía americana no se fortalece en los siguientes 30 años, para el 2050 China "va a tener el dominio de la economía y el mercado mundial", algo que no es conveniente, "independientemente de la cuestión económica y comercial".El presidente mexicano agregó que se necesita coordinar esfuerzos dentro de la región para crear un plan —mismo que debe incluir el libre flujo migratorio—, pues el tema no se puede dejar sólo en manos del mercado.Al respecto, López Obrador señaló que América tiene varias ventajas que podría aprovechar, entre ellas, tener una fuerza de trabajo joven y tener mayores capacidades de consumo, ya que el ingreso per cápita promedio en el continente es de 18.000 dólares, mientras que en China es de 4.000."Tenemos la ventaja de la cercanía en el ahorro de flete, desarrollo tecnológico, muchos recursos naturales y algo que es esencial: tenemos fuerza de trabajo, mano de obra joven; ese es un problema que ya tienen en Asia y en China, la mano de trabajo joven", destacó.Impulsa modelo de sustitución de importacionesEl mandatario criticó, por ejemplo, que los puertos del Pacífico están llenos de electrodomésticos chinos, cuando éstos podrían producirse en América y así evitar los problemas de desabasto que actualmente enfrentan."¿Que no podemos producir nosotros los electrodomésticos? ¿Es mucha ciencia, mucha tecnología? Pero eso requiere de un plan, no es sólo dejarlo al mercado. Si China ha crecido es porque tienen una planeación de su desarrollo, planean para el corto, para el mediano, para el largo plazo", cuestionó.El presidente mexicano aclaró que "no se trata de cerrar nuestras economías o nuestra región al comercio internacional, o crear aranceles a mercancías al extranjero ni mucho menos de guerras comerciales, sino de fortalecer la economía".Por ello, Andrés Manuel López Obrador apostó por un modelo de sustitución de importaciones que, en conjunto con un libre flujo migratorio que permita el libre tránsito de la mano de obra, ayuden al desarrollo industrial de todo el continente."Una especie de sustitución de importaciones regional, que incluye inversiones para alentar el desarrollo industrial, ordenar el flujo migratorio. Hay mecanismos como las visas temporales de acuerdo también a las necesidades de producción, pero eso no es un plan general", explicó.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/amlo-le-da-con-todo-al-ine-por-revocacion-hasta-los-de-frena-son-mas-consecuentes--1119561192.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/china-responde-a-eeuu-y-sanciona-a-altos-funcionarios-del-gobierno-de-biden-1119552160.html

china

asia

américa

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, andrés manuel lópez obrador, asia, desarrollo económico, américa, méxico