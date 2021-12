https://mundo.sputniknews.com/20211220/santi-balmes-cantante-de-love-of-lesbian-recomiendo-a-todo-dios-la-meditacion-trascendental-1119144451.html

Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian: "Recomiendo a todo dios la meditación trascendental"

Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian: "Recomiendo a todo dios la meditación trascendental"

Santi Balmes es un artista polifacético que levanta pasiones en España y en medio mundo. Es el vocalista del mítico grupo de indie pop Love of Lesbian, que... 20.12.2021, Sputnik Mundo

Balmes ha cumplido 51 años y su sentido del humor negro, irónico y un tanto canalla continúa intacto. Es parte de su esencia (al igual que su voz profunda) y de su encanto; y lo sabe. Esa personalidad fresca, ágil y arrolladora, causante de los suspiros platónicos de muchos y muchas, queda perfectamente reflejada en su último libro (el sexto que ha publicado): Bajaré de la luna en tirolina, una novela autobiográfica de su alter ego adolescente: un chaval de nombre Déibid Weirdo que sobrevive como puede a la pandemia, al divorcio de sus padres, a su primer amor y al menosprecio (¿inexplicable?) de su hermano mayor.El cantante, en una entrevista muy divertida para Sin Tapujos, cuenta que para él, los meses de confinamiento fueron un momento de reencuentro con su familia, a la que reconoce que no ve tanto como quisiera por sus compromisos laborales: "Hace años que decidí no tener una vida al uso y no me arrepiento. Dejé un trabajo estable en el sector aéreo por esta vida y creo que no me equivoqué, pero necesitas una pareja que te comprenda mucho".Balmes habla de su relación con sus hijas adolescentes con las que sobre todo charla "de política, de historia y de filosofía"; de cómo heredó el gusto por la música y la literatura de sus padres y sobre su personalidad despistada por naturaleza: "Una vez me olvidé de ir a una boda de mi familia. Me llamó mi prima cuando estaban en el juzgado y yo pensaba que era al día siguiente".Love of Lesbian fue el grupo encargado de dar el primer macroconcierto piloto mundial tras la pandemia. 5.000 personas acudieron al evento que resultó ser un éxito, pero el cantante confiesa que fueron días de mucho estrés y responsabilidad: "Recuerdo los nervios de las enfermeras cada vez que llegaba a los ensayos y me hacían la prueba PCR. Si yo daba positivo todo se iba al garete".

