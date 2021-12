https://mundo.sputniknews.com/20211220/estas-son-las-2-formas-mas-efectivas-de-potenciar-los-efectos-vigorizantes-del-cafe-1119504187.html

Estas son las 2 formas más efectivas de potenciar los efectos vigorizantes del café

Estas son las 2 formas más efectivas de potenciar los efectos vigorizantes del café

Millones de personas beben café como una especie de energizante, pero cuando lo hacen seguido sus efectos vigorizantes pueden perderse ya que el organismo se... 20.12.2021, Sputnik Mundo

"El café pierde eficacia si se toma en grandes cantidades, porque el cuerpo se acostumbra a él y se vuelve menos receptivo. Para que el efecto sea más fuerte, no hay que aumentar, sino, al contrario, reducir el consumo de café. Los corredores de larga distancia tienen este truco: se niegan a tomar café durante dos o tres semanas, y luego lo beben antes de la carrera, y el efecto estimulante aumenta considerablemente. De hecho, utilizan el café como dopaje legal", señaló Blojina.Agregó que existe otra técnica para obtener el mayor efecto vigorizante del café y se llama power nap que significa echarse una siesta energética durante el día.En caso de que el café no dé el resultado deseado, según la investigadora, vale la pena probar otros métodos sin café para aumentar la energía en el organismo."Hay una serie de productos que también contienen cafeína, y en no menor cantidad, [que el café] el té negro fuerte, té verde y demás. Pero para mantenerse despierto, es mejor trabajar en la rutina diaria, el sistema inmune, la dieta, entonces no surgirá la necesidad de un aumento adicional de energía con el café", concluyó Tatiana Blojina.

