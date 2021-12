https://mundo.sputniknews.com/20211220/eeuu-acusa-a-kliushin-y-a-otros-cuatro-rusos-por-esquema-mundial-de-comercio-y-pirateria-1119527029.html

EEUU acusa a Kliushin y a otros cuatro rusos por esquema mundial de comercio y piratería

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU acusó al empresario Vladislav Kliushin y a otros cuatro ciudadanos rusos por su presunta participación en un esquema global de... 20.12.2021, Sputnik Mundo

"Kliushin está acusado de un plan sofisticado y lucrativo en el que él y sus coacusados presuntamente hackearon empresas que manejan información no pública para grandes negocios que cotizan en bolsa, obtuvieron acceso a informes de ganancias y otra información de movimiento del mercado antes de que fuera pública y luego negoció acciones con base en esa información no pública. Con este plan, ganaron millones de dólares para sí mismos", dijo Mendell a los periodistas.Kliushin y otros ciudadanos rusos están imputados en dos acusaciones reveladas en Boston, agregó.Él es uno de los fundadores de la empresa M13, que se especializa en las tecnologías de la información en el ámbito de monitoreo de medios.Kliushin, acusado de fraude financiero, fue detenido en Suiza el 21 marzo.A finales de junio la Oficina Federal de Justicia suiza satisfizo la solicitud estadounidense para su extradición, pero la decisión fue apelada ante el Tribunal Penal Federal por su defensa, que denunció el trasfondo político en su persecución.No obstante, el 13 de diciembre el Tribunal Penal Federal rechazó la petición, indicando que la decisión de la Justicia "no tiene un contexto político".Rusia está profundamente decepcionada por la decisión de la Justicia de Suiza a satisfacer la solicitud de EEUU a extraditar a Kliushin, afirmó el 15 de diciembre la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.Moscú promete repatriar a Rusia a Kliushin, declaró a Sputnik el enviado especial de Exteriores ruso para los Derechos Humanos, Democracia y Supremacía del Derecho, Grigori Lukiantsev.

