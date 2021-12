https://mundo.sputniknews.com/20211220/boric-dice-que-el-respeto-por-los-ddhh-sera-un-compromiso-inclaudicable-en-su-gobierno-1119499768.html

Boric dice que el respeto por los DDHH será un compromiso inclaudicable en su Gobierno

Boric dice que el respeto por los DDHH será un compromiso inclaudicable en su Gobierno

SANTIAGO (Sputnik) — El virtual ganador de las elecciones chilenas, Gabriel Boric, emitió su discurso de triunfo en el centro de Santiago frente a miles de sus... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T01:55+0000

2021-12-20T01:55+0000

2021-12-20T01:58+0000

américa latina

chile

gabriel boric

elecciones presidenciales en chile (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1119499742_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fd038a8ea63699594af2641bec089d59.jpg

El mandatario electo criticó al presidente Sebastián Piñera por su rol durante las protestas del estallido social de 2019 y sostuvo que "nunca, por ningún motivo, podemos tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo", recordando cuando Piñera dijo que el país estaba en guerra durante el periodo de manifestaciones.Boric aseguró que durante su mandato, no se cansará de buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto para las del estallido social, como para las de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y las de todo tiempo y en todo mandato presidencial, y posteriormente coreó "justicia, verdad y no a la impunidad", sumándose a la consigna que cantaban desde el público.El actual diputado afirmó que buscará lograr una salud digna que no discrimine entre ricos y pobres, igualando hacia arriba la calidad del servicio y los tiempos de respuestas, criticando que en provincias no hayan especialistas para tratar, por ejemplo, a un niño enfermo de cáncer.Boric aseguró que durante su Gobierno se garantizarán pensiones dignas para los trabajadores jubilados, diciendo que no quiere "que las AFP sigan haciendo negocios con nuestras pensiones".Además, abordó temas de cultura, educación, delincuencia, narcotráfico, deporte, y aseguró que las mujeres, los niños y los pueblos originarios serán protagonistas y el foco central de su Gobierno.Por último, afirmó que será un presidente para todos los chilenos, los que votaron por él, los que no, y también los que no votaron, y aseguró que su Gobierno se basará en lograr grandes acuerdos con los sectores de la oposición y también con el candidato derrotado José Antonio Kast del Partido Republicano (ultraderecha).Con más del 99% de las mesas electoras escrutadas, el Servicio Electoral confirmó que Gabriel Boric ganó la elección con un 55% de los votos, mientras que Kast obtuvo un 44%.

https://mundo.sputniknews.com/20211219/boric-sera-el-proximo-presidente-de-chile-1119498930.html

https://mundo.sputniknews.com/20211212/kast-frente-a-boric-5-ejes-para-entender-como-sera-el-gobierno-del-proximo-presidente-de-chile-1119236460.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, gabriel boric, elecciones presidenciales en chile (2021)