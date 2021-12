https://mundo.sputniknews.com/20211220/aves-australianas-vencen-a-papa-noel-1119500353.html

Aves australianas vencen a Papá Noel

Un álbum compuesto únicamente por canciones de aves raras australianas se encuentra ya por segunda semana en el número uno de la lista de la Asociación... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T03:09+0000

2021-12-20T03:09+0000

2021-12-20T03:42+0000

estilo de vida

música

aves

Incluso ha superado a dos discos clásicos de la Navidad —el 'Christmas Train' de Paul Kelly y el 'Only Santa Knows' de Delta Goodrem— en estos días previos a las fiestas.El ingeniero de sonido David Stewart, autor de Songs of Disappearance, que puede traducirse como Canciones de desaparición, pasó más de 30 años realizando el álbum. Pasaba horas caminando por el bosque, captando el canto de los pájaros.¿Cómo podía algo tan cotidiano como el canto de los pájaros convertirse en un bestseller en el siglo XXI? Esta es la versión de Ivan Blokov de Greenpeace Rusia: "Es que la gente ha empezado a sentir recientemente la falta de vida silvestre. Mientras que en el pasado, en la gran mayoría de los centros de población del mundo, si salías y caminabas quizás cinco kilómetros, te encontrabas con más o menos fauna, ahora no te encontrarás con fauna en un radio de muchas decenas o a veces cientos de kilómetros. Puedo decirles que cada año se destruye una media de medio centenar de bosques vírgenes del mundo, según las imágenes de satélite tomadas en los últimos 20 años".Aunque el álbum se puede descargar gratuitamente en internet, mucha gente prefiere comprarlo en formato físico. En primer lugar, es un buen regalo de Navidad, y en segundo lugar, a los compradores les gusta el hecho de que todos los ingresos de la venta del álbum se destinen a la protección de la naturaleza.

