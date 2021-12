https://mundo.sputniknews.com/20211220/amlo-estalla-contra-el-ine-por-aplazar-consulta-de-revocacion-demuestran-que-no-son-democratas-1119521106.html

AMLO estalla contra el INE por aplazar consulta de revocación: "Demuestran que no son demócratas"

AMLO estalla contra el INE por aplazar consulta de revocación: "Demuestran que no son demócratas"

El Instituto Electoral mexicano (INE) decidió posponer temporalmente la revocación de mandato promovida por el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel... 20.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-20T15:52+0000

2021-12-20T15:52+0000

2021-12-20T15:52+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

lorenzo córdova

morena

méxico

revocación de mandato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1119070384_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5f0faa6c20e9fe34f8c117dba399a205.jpg

Al respecto, el mandatario aseguró que en los gobiernos pasados predominaban las actitudes antidemocráticas, las cuales están quedando al descubierto con la resolución del Instituto Electoral.El presidente de México señaló que no le gustaría que la fecha de la revocación, prevista para el 10 de abril de 2022, cambiara, pues de pasarla para después de las elecciones significaría una violación a las leyes mexicanas.El INE, aseveró López Obrador, debería cumplir con su fin el cual es promover la democracia y no obstaculizarla. Asimismo, señaló que si el instituto tiene o no recursos para realizar la consulta es un tema secundario."Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que, si se cumplen los requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta", sentenció.Gobernadores se unen al reclamo Ante la decisión del INE, gobernadores afines a la llamada Cuarta Transformación reprobaron la resolución y pidieron al instituto repensar su decisión.Los mandatarios señalaron que lo que está en juego es que los mexicanos tenemos derecho a ser tomados en cuenta."Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana", estableció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

https://mundo.sputniknews.com/20211217/chicanadas-y-tacticas-dilatorias-amlo-critica-propuesta-del-ine-de-posponer-revocacion-de-mandato-1119443311.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), lorenzo córdova, morena, méxico, revocación de mandato