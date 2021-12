https://mundo.sputniknews.com/20211217/chicanadas-y-tacticas-dilatorias-amlo-critica-propuesta-del-ine-de-posponer-revocacion-de-mandato-1119443311.html

"Chicanadas y tácticas dilatorias": AMLO critica propuesta del INE de posponer revocación de mandato

"Chicanadas y tácticas dilatorias": AMLO critica propuesta del INE de posponer revocación de mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "debe llevarse a cabo la consulta" de revocación de mandato programada para el 2022, pues así... 17.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-17T14:55+0000

2021-12-17T14:55+0000

2021-12-17T14:55+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

lorenzo córdova

méxico

revocación de mandato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116652007_1:0:1187:667_1920x0_80_0_0_8a6381b3d873878489970317442c48ea.jpg

El comentario se dio luego que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdova, propuso posponer la realización de la consulta ante el recorte presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados."Si tienen dinero o no tienen dineros, si van a poner suficientes casillas", es algo secundario, aseveró López Obrador durante la conferencia matutina del 17 de diciembre.Respecto a la propuesta de retrasar la realización de la consulta, López Obrador lo calificó como "chicanadas, tácticas dilatorias" de "abogados huisacheros", y acusó a los consejeros del INE de ser "muy conservadores" y no ser auténticos demócratas."Deberían estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más el día de la elección constitucional, es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE, a lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa", comentó.En un comunicado de prensa, emitido por el INE, se informó que este viernes 17 de diciembre se convocó al Consejo General del organismo a una sesión extraordinaria para discutir el proyecto de acuerdo para "posponer temporalmente" el proceso de revocación, ante la insuficiencia presupuestal y mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina en definitiva sí deben otorgarse más recursos a la dependencia.De acuerdo con el instituto, el recorte presupuestal aprobado por los diputados fue de 4.913 millones de pesos (245,65 millones de dólares), cuando ellos estiman que tan sólo para la realización de la consulta se necesitan 3.830 millones de pesos (191,5 millones de dólares).En la víspera, el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara, determinó que el INE tenía la obligación legal de ajustar su presupuesto para realizar el ejercicio, como parte de la resolución de la controversia constitucional que inició el instituto por el recorte presupuestal.Sin embargo, el INE no está obligado legalmente a ajustar su presupuesto, pues el Máximo Tribunal determinó que, al no emitirse aún la convocatoria para la consulta, no existe una afectación directa.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/el-nuevo-disgusto-entre-el-ine-y-la-4t-que-pone-en-riesgo-la-revocacion-de-mandato-de-amlo-1118123798.html

https://mundo.sputniknews.com/20211216/cuantas-firmas-se-han-recabado-para-la-revocacion-de-mandato-de-amlo-1119402827.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), lorenzo córdova, méxico, revocación de mandato