Las razones por las que cientos de miles de vacunas son destruidas en África

Comenzaron en abril con 20.000 en Malaui y 60.000 en Sudán del Sur. A estos se sumaron otros países, llegando a una cifra estimada por la OMS de 450.000 dosis.Además, el pasado 13 de diciembre Nigeria anunció que se destruirán cerca de un millón de vacunas donadas por el mecanismo COVAX debido a que caducaron antes de ser utilizadas. Aunque pareciera no ser una cifra significante en comparación con los datos de la Alianza Global para Vacuna e Inmunización (GAVI), donde se especifica que fueron más de 610 millones de dosis suministradas a África mediante COVAX.El motivo de la destrucción de cientos de miles de vacunas donadas a África se debe a factores como: la carencia de suministros médicos para llevar a cabo la vacunación masiva, la falta regular de energía obliga a optar por costosos generadores para que funcionen los refrigeradores donde se almacenan las vacunas, la accesibilidad de los médicos a zonas remotas donde viven millones de personas asoladas por la criminalidad, además del recelo que provoca la vacuna entre algunas poblaciones lejanas sin acceso a la socialización de las vacunas.Todo esto hace que de por sí las donaciones sean insuficientes para lograr la vacunación masiva efectiva en estos países, donde en casos como Sierra Leona se tardó en convencer a la población para vacunarse. En otros casos como Senegal, donde caducaron al menos 200.000 dosis, la población se preguntaba qué necesidad había de vacunarse si la enfermedad no estaba ahí en ese momento.Mientras todo esto pasaba, la vida de las vacunas donadas se acortaba, aunque también se dieron casos en que los lotes llegaron entre cuatro y seis semanas después de haber caducado sin haber sido usadas y muchas otras a punto de expirar.Quartz Africa atribuye estos acontecimientos a que los países desarrollados "continúan acumulando vacunas" y esto indica que "prácticamente limita sus esfuerzos de redistribución mundial a las dosis sobrantes que llegan demasiado tarde para que su utilidad se maximice por completo".En noviembre, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus admitió que más del 80% de las vacunas del mundo fueron a parar a los países del G20, mientras que los países con menos ingresos, la mayoría en África, tan solo recibieron el 0,6% de vacunas.Lo cierto es que el riesgo de tener a una población sin vacunas puede desatar nuevas mutaciones del coronavirus que se pueden propagar con facilidad poniendo en riesgo no solo a los países con menos ingresos, sino a todo el mundo.

