Segunda vuelta presidencial en Chile se vive de manera fluida aunque con poco transporte

SANTIAGO (Sputnik) — La primera mitad de la jornada electoral presidencial en Chile se desarrolló con normalidad y de manera más ágil que la instancia anterior... 19.12.2021, Sputnik Mundo

El proceso se desarrolló con especial fluidez y sin filas en los locales de votación debido a que los electores solo debieron elegir entre dos candidatos presidenciales: José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha), y Gabriel Boric, del bloque izquierdista Apruebo Dignidad, lo que significó que las personas no demoraran más de un minuto en promedio dentro de la cabina para emitir su voto.Durante la primera vuelta del 21 de noviembre pasado, los ciudadanos debieron elegir presidente entre siete candidatos.Además, se escogían los candidatos a las elecciones parlamentarias y a consejeros regionales, lo cual generó mayores demoras, filas y aglomeraciones masivas.El presidente Sebastián Piñera fue la primera autoridad nacional que asistió a votar, sufragando unos minutos después de que abrieran las urnas, que se habilitaron a las 08:00 horas (11:00 GMT), y en conferencia de prensa hizo un llamado al próximo jefe de Estado electo a ejercer el cargo "con sabiduría, prudencia y mucha responsabilidad"."El presidente debe trabajar incansablemente para defender la democracia, permitiendo a todos los compatriotas que puedan cumplir sus sueños y buscar una vida con dignidad", agregó.Boric y Kast votaron a la misma hora en la mañana, el primero en su ciudad natal Punta Arenas (extremo sur) y el segundo en Paine, localidad rural a las afueras de Santiago.En conferencia de prensa, Boric aclaró que respetará el resultado de la elección que publique el Servicio Electoral esta noche y que no pedirá reconteo aunque haya una estrecha diferencia de votos.Por el contrario, Kast reiteró que si el resultado es ajustado acudirá al tribunal electoral, organismo encargado de calificar las elecciones, para dirimir el conteo."Un resultado estrecho sería una diferencia de 50.000 votos", aclaró.Poca locomociónUna de las principales denuncias de los chilenos fue la baja frecuencia de locomoción colectiva, principalmente de ómnibus (buses urbanos) en las zonas más pobres y populares de la capital.Mientras que el metro de Santiago fue liberado de manera gratuita y funcionó con total normalidad, la red de buses, que en Santiago es manejada por empresas privadas, no funcionó de manera correcta y los electores denunciaron que debieron esperar hasta una hora en las paradas.En conferencia de prensa, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, descartó que exista una falta de buses en las calles y explicó que las demoras se deben a la congestión vial que producen los cortes de calles por la elección."Hemos podido garantizar una amplia cobertura de buses, igualando la frecuencia que existe en un día laboral común", agregó.El único incidente aislado que se registró durante la primera mitad de la jornada fue un vocal de mesa (ciudadano designado por el Servicio Electoral para recibir y contar los votos) que causó polémica porque asistió a su local en Santiago con una camiseta que mostraba el rostro del senador derechista Jaime Guzmán baleado en la cabeza, burlándose del crimen que le quitó la vida en 1991.El hombre fue denunciado ante las autoridades y Carabineros (policía militarizada) le pidió que se la retirara o se diera vuelta la prenda, acusándolo de incumplir la norma que prohíbe incitar al odio en el marco de un proceso de elecciones.Debido a la negativa del vocal de mesa, este fue detenido por la policía y trasladado a una comisaría.Las urnas en el territorio nacional abrieron a las 08:00 (11:00 GMT) y los ciudadanos podrán votar hasta las 18:00 horas (21:00 GMT).Luego del cierre los vocales de mesa iniciarán el conteo de votos.Un total de 15.030.974 personas están habilitadas en Chile para votar, de las cuales 14.959.956 residen en territorio chileno y 71.018 en el extranjero.

