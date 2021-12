https://mundo.sputniknews.com/20211218/un-lada-niva-en-espana-esto-es-lo-que-te-costara-este-mitico-todoterreno-1119481420.html

¿Un Lada Niva en España? Esto es lo que te costará este mítico todoterreno

¿Un Lada Niva en España? Esto es lo que te costará este mítico todoterreno

La robustez, la capacidad sobre el terreno accidentado y su bajo precio le granjearon la fama al Lada Niva por todo el mundo, y en varios países incluso hay... 18.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-18T17:39+0000

2021-12-18T17:39+0000

2021-12-18T17:40+0000

tecnología

todoterreno

niva

⚙️ motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108395/40/1083954023_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2b5d78249b7aa09cefeeeae51b159fd1.jpg

Curiosamente, desde que la borrasca Filomena dejara incomunicadas muchas localidades del país ibérico en 2020, el interés por los Lada Niva ha crecido, destaca Fernando Moreno de Motor1. Algunos de los afectados que tenían la suerte de ser dueños de un Lada Niva o de un Suzuki Jimny vieron que estos coches garantizaban la movilidad ante cualquier percance.Sin embargo, debido a las normativas de emisiones, estos vehículos no se pueden importar a España oficialmente. Así que la única manera de comprarse uno en la península es buscárselo de segunda mano.Según los datos recopilados por Moreno en distintos sitios, son pocos los Lada Niva que hay a la venta, pero al mismo tiempo la buena noticia es que se venden a un precio asequible, de entre 2.500 y 3.000 euros. Eso sí, la mayoría de ellos ya tiene un gran kilometraje que ronda de media los 100.000 kilómetros.A pesar de ello, Moreno asegura que no es razón para preocuparse, puesto que el motor de 1,7 litros y 80 caballos es simple desde el punto de vista técnico y no debería suponer un reto repararlo en caso de que haga falta. Indica que hay que prestar atención al estado de las suspensiones y la transmisión: las partes que más se desgastan con el uso activo fuera de la carretera.Incluso un modelo de los años 90 no debería asustar a un posible comprador, puesto que los Lada Niva tienen la fama de poder sostener mucho abuso. Otro consejo que comparte Moreno es que antes de adquirir uno de estos autos se hable con el dueño para saber los usos que se le dieron al coche y asegurarse de que ha sido mantenido con regularidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210710/este-lada-niva-convertido-en-una-furgoneta-campera-podria-ser-la-casa-rodante-mas-barata--fotos-1113946385.html

https://mundo.sputniknews.com/20210122/el-lada-niva-a-lo-largo-de-la-historia-en-14-imagenes-del-todoterreno-ruso--1094203413.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

todoterreno, niva, ⚙️ motor