https://mundo.sputniknews.com/20211217/los-legisladores-cubanos-rechazan-una-resolucion-de-condena-del-parlamento-europeo-contra-la-isla-1119458250.html

Los legisladores cubanos rechazan una resolución de condena del Parlamento Europeo contra la isla

Los legisladores cubanos rechazan una resolución de condena del Parlamento Europeo contra la isla

LA HABANA (Sputnik) — La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba rechazó una resolución adoptada en el Parlamento Europeo que condena a la... 17.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-17T18:48+0000

2021-12-17T18:48+0000

2021-12-17T18:50+0000

américa latina

cuba

asamblea nacional del poder popular

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107741/23/1077412390_0:19:1921:1099_1920x0_80_0_0_68ea1a3feecc2377751ce9e41650285a.jpg

"Los promotores de ese engendro no han tenido el menor pudor al mentir sobre supuestos casos de torturas y tratos crueles y degradantes cometidos contra defensores de los derechos humanos, que es la manera en que se refieren a personas amparadas y pagadas desde Estados Unidos para subvertir el orden constitucional en el país", subraya el documento publicado en el sitio digital parlamento cubano.El 16 de diciembre, la Eurocámara aprobó una resolución de condena al Gobierno cubano por 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones, impulsada por el Partido Popular Europeo, el grupo liberal, el conservador y eurodiputados de extrema derecha, que reclaman la liberación de las personas encarceladas después de los violentos disturbios del 11 julio pasado.Ese día, se produjeron manifestaciones opositoras en varias ciudades del país, en reclamo por la carestía a consecuencia de la aguda crisis económica que sufre la isla, recrudecida por los efectos de la pandemia del COVID-19 y las sanciones que impone el Gobierno de EEUU. Las protestas devinieron en actos vandálicos, con asalto y saqueo a mercados, agresiones físicas, destrucción de vehículos civiles y policiales, y enfrentamientos con las fuerzas del orden."Su empeño en proteger a vulgares delincuentes y mercenarios, deja muy claro el menosprecio por los derechos humanos de los cubanos, cuya principal violación, el bloqueo estadounidense contra Cuba, siquiera es mencionado", enfatiza la declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales del parlamento de la isla.Según medios internacionales y grupos opositores cubanos, cerca de un centenar de personas permanecen bajo arresto y están sometidos a procesos judiciales, enfrentando acusaciones de vandalismo, desacato, alteración del orden, entre otros delitos.De acuerdo al documento del legislativo cubano, la resolución adoptada por el Parlamento Europeo usa "términos injerencistas y el más rancio lenguaje colonialista" que trata de "aislar internacionalmente a un país sometido a una guerra no convencional para imponerle un cambio de sistema político contrario a su Constitución"."Por esta vía, de paso, evitan pronunciarse sobre verdaderas violaciones de los derechos humanos en Europa, en Estados Unidos de América, en Israel y en otros países donde sí tienen lugar esas prácticas", agrega la declaración.Además, resalta las voces de denuncia de eurodiputados opuestos a esta resolución, que calificaron como injusta."Agradecemos a ellos, a los 150 que se opusieron y a otros 119 que no respaldaron el documento, por su postura ética", precisa el texto de la Asamblea Nacional de Cuba.Las autoridades cubanas insisten en que la protesta del 11 de julio y otros intentos que fracasaron en noviembre último, responden a un plan diseñado por EEUU para generar crisis interna en la isla, subvertir el orden interno, desestabilizar a la sociedad, y lograr, desde presiones políticas y económicas, hasta el uso de fake news, el derrocamiento del Gobierno, a través de la manipulación informativa de los grandes medios de prensa internacionales.Según las denuncias del Gobierno, estos acontecimientos apuntan a otro capítulo de una guerra no convencional, como parte de un manual aplicado por Washington en varios países de Europa Oriental, Medio Oriente y América Latina.A su vez, La Habana asegura que estos grupos carecen de base social dentro de la isla, responden a intereses externos, de ahí el poco apoyo popular ante sus reclamos, demandas y convocatorias.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/venezuela-y-cuba-profundizan-su-cooperacion-bilateral-1119405542.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, asamblea nacional del poder popular