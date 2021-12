https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-oposicion-argentina-rechaza-en-congreso-el-presupuesto-enviado-por-el-gobierno-para-2022-1119448008.html

La oposición argentina rechaza en Congreso el presupuesto enviado por el Gobierno para 2022

La oposición argentina rechaza en Congreso el presupuesto enviado por el Gobierno para 2022

BUENOS AIRES (Sputnik) — Sectores de izquierda y de derecha de la oposición argentina rechazaron el presupuesto para 2022 que había sido enviado por el... 17.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-17T16:11+0000

2021-12-17T16:11+0000

2021-12-17T16:11+0000

américa latina

argentina

presupuesto

sergio massa

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1116005881_0:104:2733:1641_1920x0_80_0_0_520ca8989907b6006aa47a3c42bef4f5.jpg

Fueron, en total, 20 horas de debate en los que no faltaron fuertes cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición.Luego de una negociación entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, el proyecto de ley que establece en qué gastará su dinero Argentina el próximo año parecía conducir a un cuarto intermedio hasta el próximo 21 de diciembre.No obstante, el debate recrudeció tras la participación del jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y la oposición decidió votar en contra de la iniciativa."Nosotros leemos el resultado de las urnas. Esta fue una elección intermedia, la del 2019 decidió quien gobernaba la Argentina. El presidente se comprometió a enviar el acuerdo con el FMI [Fondo Monetario Internacional] al Congreso. Ojalá [ustedes, por la oposición que fue gobernante en el período 2015-2019] hubieran sido tan meticulosos que tamaño endeudamiento pasara por el Congreso para cuidar la democracia, quizá fue la cobardía de no poder mandar ese proyecto acá. Votemos y terminemos el show", sostuvo Máximo Kirchner.El jefe del bloque del partido Propuesta Republicana (PRO), Cristian Ritondo, respondió que "iba a acompañar" la moción para que el proyecto vuelva a comisión y evitar un rechazo, pero que finalmente no lo hará a raíz de las palabras de Kirchner.Con este resultado, el proyecto quedó formalmente rechazado en el recinto, con lo cual no podrá volver a ponerse en consideración en el cuerpo, según lo establece la Constitución argentina para los trámites legislativos.Será la negociación entre las partes o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández lo que termine por destrabar la situación.

https://mundo.sputniknews.com/20211216/argentina-y-sus-20-anos-de-tumultuosa-deriva-1119413070.html

https://mundo.sputniknews.com/20211207/juran-sus-cargos-los-127-diputados-de-argentina-electos-en-los-comicios-legislativos-1119072675.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, presupuesto, sergio massa, alberto fernández