Cuida tu cartera si quieres pedir Uber o Didi en CDMX: los precios están por los cielos

Con precios que rebasan los 700 pesos (unos 34 dólares), las aplicaciones de movilidad han causado indignación entre los habitantes de la capital mexicana... 17.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

uber

ciudad de méxico

movilidad

méxico

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107074/25/1070742574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4447f42f08ccccbcf8497d1ba5383719.jpg

En estas épocas decembrinas, la Ciudad de México no es un buen lugar para pedir Uber O Didi. El costo de ambos servicios está por los cielos, al punto de que un viaje de sólo 6 kilómetros rebasa los 200 pesos (casi 10 dólares).Esto quiere decir que, si un trabajador que gana el salario mínimo quiere viajar esa distancia en la comodidad de un auto, deberá trabajar dos jornadas laborales para pagarlo teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 213 pesos (10,2 dólares) en casi todo el país latinoamericano.Otro ejemplo. Un viaje del centro de la capital al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIMC) cuesta entre 337 pesos (16 dólares) en Didi y 500 pesos en Uber (24 dólares), más de lo que cuestan dos kilos de carne de res en un supermercado.En las redes sociales, el enojo contra estas aplicaciones se extiende como efecto dominó.El humor por la época decembrina y las preferencias políticas tampoco se hizo esperar. Este usuario asegura que un viaje que antes le costaba 180 pesos (8,6 dólares), ahora se lo cobran en hasta 730 pesos (35 dólares).También hay quien acusa que las aplicaciones de movilidad no cumplieron con su promesa de ofrecer viajes eficientes y a mejor costo.Y sí, también se llegan a tarifas desproporcionadas, como este usuario que afirma que Uber quiere cobrarle 131 pesos (6,2 dólares) por 2 kilómetros, una distancia que, si la persona no tiene prisa, puede recorrer a pie en 20 minutos.De hecho, una usuaria reporta que Uber le cobra 100 pesos (unos 5 dólares) de su casa a… su casa.Ninguna de las aplicaciones ha emitido una postura sobre el alza de las tarifas. En la interfaz de la aplicación, ambas indican que están en periodo de "tarifa dinámica", lo cual significa que la demanda de conductores es muy alta y, por ende, los precios suben.Incluso Didi ha invitado a sus usuarios a tomar con humor el tráfico y ha ofrecido promociones de una cadena de hamburguesas.Desde mayo de 2021, Uber y Didi admitieron que uno de los problemas que enfrentan en México es la falta de socios conductores. Ambas aplicaciones, según reportó la revista Expansión, anunciaron nuevas bonificaciones para atraer a más colaboradores. Sin embargo, siete meses después del lanzamiento de ese plan, los tiempos de espera siguen siendo largos, de hasta 15 o 20 minutos para que un auto llegue por el cliente.La situación ha causado todavía más molestia luego de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara un impuesto de 2% a las aplicaciones de movilidad y delivery como Uber, Cabify, Didi y Rappi. El problema de ese gravamen es que perjudicará directamente a los consumidores y a los repartidores, pues con ellos los últimos eslabones de esta cadena productiva, advirtió la Asociación de Internet MX (AIMX).

uber, ciudad de méxico, movilidad, méxico