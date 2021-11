https://mundo.sputniknews.com/20211112/el-nuevo-disgusto-entre-el-ine-y-la-4t-que-pone-en-riesgo-la-revocacion-de-mandato-de-amlo-1118123798.html

El nuevo disgusto entre el INE y la 4T que pone en riesgo la revocación de mandato de AMLO

El recorte de más de 4.900 millones de pesos (230 millones de dólares) en los recursos destinados al INE el próximo año ha desatado una serie de declaraciones entre los consejeros del ente autónomo y el gobierno federal. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022, al instituto electoral se le asignaron 19.736 millones de pesos (986 millones de dólares), los cuales, han advertido sus integrantes, no son suficientes para realizar las elecciones del próximo año y la consulta de revocación de mandato impulsada por AMLO. ¿Qué han dicho ambas partes? Sputnik te cuenta. Sin dinero, no hay revocación, dice el INE El pasado 5 de noviembre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados en donde solicitó un presupuesto de más de 5.700 millones de pesos (280 millones de dólares) para realizar el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.El titular del órgano encargado de organizar las elecciones mexicanas solicitó un presupuesto total de 24.600 millones de pesos (1.260 millones de dólares), de los cuales 5.743 millones (287 millones de dólares) serán para la revocación de mandato, un ejercicio que es impulsado por el mismo presidente López Obrador. Quien se sumó al llamado de Córdova fue el consejero Ciro Murayama, quien señaló que si se aplica el recorte de más de 4.500 millones de pesos (225 millones de dólares) al presupuesto del INE para 2022, el ente autónomo se vería imposibilitado financieramente para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente mexicano.Este 10 de noviembre, al anunciar que la consulta de revocación de mandato se moverá de marzo a abril de 2022, el consejero presidente volvió a tocar el tema financiero y sentenció que si no se dota de los recursos suficientes al INE, el ejercicio electoral "está en riesgo". "No se puede pretender que un proceso en el que se tiene que llevar a las urnas a 95 millones de ciudadanas y ciudadanos se haga sin las condiciones de certeza que la sociedad construyó a lo largo de décadas y eso es evidente, es un proceso que cuesta dinero", señaló. Sí tienen dinero, dice el Gobierno El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, señaló que el INE sí cuenta con recursos suficientes para organizar la votación. "La Cámara de Diputados señala, tengo entendido, que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos", dijo el funcionario. Este miércoles, el pleno de la Cámara Baja aprobó, en lo general, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022; sin embargo, sobre este pesan más de 1.900 reservas que tendrán que ser discutidas.

