https://mundo.sputniknews.com/20211217/asi-fue-la-fiesta-popular-de-los-devotos-de-san-juan-en-caracas--fotos-video-1119465216.html

Así fue la fiesta popular de los devotos de San Juan en Caracas | Fotos, video

Así fue la fiesta popular de los devotos de San Juan en Caracas | Fotos, video

Con tambores, cantos y bailes, los seguidores de San Juan Bautista en Venezuela celebraron con una vigilia de júbilo la inclusión de esta festividad en la... 17.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-17T21:47+0000

2021-12-17T21:47+0000

2021-12-17T21:47+0000

américa latina

📝 reportajes

religión

venezuela

iglesia católica

lista del patrimonio cultural inmaterial de la unesco

santo

desconcierto en la unesco tras la salida de eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1119464628_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_339dc3a110ebfb8b5b7a2b213472c048.jpg

Los devotos de San Juan llegaron a la plaza Capuchinos, en el oeste de Caracas, recién entrada la noche. Parece un 24 de junio cualquiera, día en que se celebra el nacimiento del santo, cuando las fiestas en muchas comunidades de Venezuela llegan a durar todo el mes, y se caracterizan por la alegría del canto, el baile, la música y enormes procesiones en las que San Juan recorre rodeado con adornos de flores las calles de los pueblos y las iglesias.Esta mujer, oriunda de Barlovento, una población del estado Miranda con una fuerte presencia afrodescendiente, es devota de San Juan desde 1985, cuando se sintió atraída por el amor a la música, los bailes y los tambores que heredó de sus familiares. "Hoy te puedo decir que San Juan para mí es lo máximo, no hay ni una petición que tú le hagas a San Juan que no te la conceda durante el año", agrega.Para reforzar los poderes milagrosos atribuidos al primo de Jesús, Ana Mercedes relata la historia de un amigo suyo, San Juanero también, cuyo hijo recuperó la salud cuando ya nadie podía hacer nada para salvarlo "gracias a las peticiones hechas a San Juan"."Mira, qué te puedo decir, San Juan es un santo muy milagroso; si San Juan lo tiene, San Juan te lo da, es así. Otra amiga mía tuvo una enfermedad en la columna, los doctores le dijeron que pronto no podría caminar, y ella cargó al santo, se puso a bailar y el San Juan se desbarató, pero a ella se le acomodó la columna", comentó.San Juan de los milagros, la prosperidad y la rebeliónLas festividades de San Juan son en Venezuela, después del nacimiento de Jesús de Nazaret, las más celebradas en mayor número de lugares. Sus orígenes, según algunos documentos, se remontan a la primera mitad del siglo XVII, cuando los colonizadores españoles le impusieron esta tradición a los esclavizados negros de África que llegaban a estas tierras.El culto a San Juan se asocia a los milagros y favores relacionados con la salud, la prosperidad, el amor, pero también a la reivindicación de las comunidades afrodescendientes, a su historia y su rebeldía."Evidentemente San Juan es un personaje bíblico; pero desde la religiosidad popular, San Juan se convierte en un ícono de los esclavos libertos, que en 1726 se congregan en un cónclave en Caracas y forman la primera cofradía de San Juan Bautista, al que sacan de la iglesia. Hoy, lo que tenemos aquí, es una expresión de esa religiosidad popular", explica a Sputnik Wilfredo Mendoza, integrante de una de las 15 cofradías existentes en Caracas, que mantienen los código de herencia familiar y la forma organizativa tradicionales pero ya no son secretas como en su surgimiento, para burlar la prohibición de la Iglesia católica.Mendoza es licenciado en Educación con un doctorado en Patrimonio Cultural y formó parte del grupo de personas que participó en la elaboración del expediente de solicitud presentado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco).Tambores de San JuanEl "Ciclo Festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista" es el octavo expediente de Venezuela evaluado positivamente por los expertos de la Unesco, desde el año 2012, cuando los Diablos Danzantes de Corpus Christi ingresaron a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Para Mendoza, pese a cierta influencia que aún mantiene la Iglesia católica, en las manifestaciones populares alrededor de San Juan puede verse la riqueza cultural de África: en la música, los bailes y los cantos acompañados por los característicos tambores, se expresa también la resistencia a la opresión.Juan, el santo más celebrado en mayor número de lugaresSan Juan es, quizá, el santo con mayor número de fieles en el país y el único en el mundo católico al que se le celebra su nacimiento. Con el paso de los siglos, esta tradición se impregnó con tanta fuerza en el país caribeño que tan solo el estado Aragua, próximo a Caracas, tiene una federación de San Juanes con presencia en más de 80 localidades; y en el estado Miranda, vecino a la capital, el culto a este santo se practica en al menos 50 lugares distintos.Irady está al frente de la Casa de la Diversidad Cultural de Venezuela, institución del Estado venezolano que se encargó de elaborar y presentar el expediente ante la Unesco a solicitud de las organizaciones devotas de San Juan en el país.La devoción por San Juan abarca una geografía que se extiende desde la costa norte central, en los estados Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Yaracuy y la ciudad de Caracas. En la capital de Venezuela, el culto al santo que según el mundo bíblico fue quien bautizó a Jesús tiene menos tiempo, quizá unos 50 años, con la llegada de los pobladores de los estados centrales del país.Sin embargo, Irady recuerda que, curiosamente, es en Caracas donde se estableció la primera cofradía de San Juan Bautista y en la que estaba prohibida la participación de la mujer, porque la Iglesia católica consideraba un "escándalo" la forma en que "las mujeres negras e indias" bailaban y cantaban."Esta cofradía estuvo activa unos 20 años, hasta que un obispo consideró que afectaba la religiosidad que la Iglesia católica imponía y fue prohibida. Lo curioso de esto es que los mismos hombres cofrades que manejaban el culto estuvieron de acuerdo con la iglesia y decidieron que las mujeres no aparecieran nuevamente en los bailes. Pero aún así, el baile fue prohibido. Entonces, la celebración de San Juan quedó reducida para los pueblos de hacienda, los esclavizados siguieron celebrándolo en las haciendas, porque la prohibición era la ciudad de Caracas", agregó el investigador venezolano.San Juan de las mujeresEsta prohibición de la participación de la mujer en las festividades de San Juan es, en la opinión del historiador Benito Irady, lo que justamente ha hecho que las celebraciones se distingan por una fuerte presencia femenina.El investigador recuerda que el ingreso de las festividades de San Juan en la lista de la Unesco permitiría aumentar las actividades orientadas a la salvaguarda de esta manifestación, pero sostiene que en el caso de San Juan es una tradición que perdura en el tiempo, realmente, porque el pueblo la mantiene viva."Estamos en diciembre, y ya ves, estamos aquí como si fuera el día de San Juan, el 24 de junio. Nosotros teníamos mucho tiempo buscando que el ciclo festivo a San Juan Bautista fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y se logró. Ahora debemos continuar con la difusión y conservación de esta fiesta", expresa junto a la figura de San Juan, Noemí Díaz, habitante del barrio que lleva el nombre del santo."En mi caso, la tradición la trajimos del estado Aragua, y ya tenemos 40 años celebrando el nacimiento de San Juan en Caracas. Yo tengo una devoción enorme y me siento profundamente comprometida con él, porque San Juan te da lo que pidas, y cuando sea tiempo de San Juan yo le pago esa promesa. ¿Cómo? Puede ser que le hagamos un velorio, por ejemplo; lo decoramos, le hacemos su vestido, su sombrero, lo ubicamos en el altar y pasamos toda la noche tocando tambores y cantándole, como estamos haciendo hoy aquí", finalizó.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

📝 reportajes, religión, venezuela, iglesia católica, lista del patrimonio cultural inmaterial de la unesco, santo, desconcierto en la unesco tras la salida de eeuu