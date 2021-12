https://mundo.sputniknews.com/20211216/moscu-considera-cinico-expulsar-a-diplomaticos-en-respuesta-al-lanzamiento-del-rt-de-1119383508.html

Moscú considera cínico expulsar a diplomáticos en respuesta al lanzamiento del RT DE

MOSCÚ (Sputnik) — A Rusia le gustaría creer que la expulsión de dos de sus diplomáticos de Berlín y la sentencia por el caso Jangoshvili no se hicieron... 16.12.2021, Sputnik Mundo

internacional

rusia

europa

alemania

diplomáticos

maría zajárova

"Espero que Berlín no haya hecho coincidir premeditadamente la pronunciación del dictamen sobre el caso Jangoshvili con el lanzamiento del canal de televisión Russia Today en alemán. Abrigo la esperanza de que no fuera así, porque en otro caso sería el colmo del cinismo", dijo al canal Soloviov Live.El Tribunal Supremo de Justicia de Berlín dictó cadena perpetua para el ruso Vadim Sokolov (Krásikov), acusado del asesinato del ciudadano de Georgia Zelimjan Jangoshvili. A pesar de que los abogados insisten en la insuficiencia de la base probatoria, la solicitud de apelación hasta el momento no se ha admitido a trámite.Una vez dictada la sentencia, la Cancillería alemana citó al embajador de Rusia, Serguéi Necháev, y le anunció la expulsión de dos diplomáticos rusos.La compañía rusa Russia Today (RT) lanza este jueves, 16 de diciembre, el canal RT DE, cuyos estudios se encuentran en Moscú y Berlín y que transmitirá en alemán durante las 24 horas las noticias, talk show y documentales.Las transmisiones de RT DE abarcarán los países europeos con un auditorio alemán potencialmente numeroso: Alemania, Austria y Suecia.Entre otros espacios, contará con el analítico Fasbenders Woche (Semana de Fasbender), con la participación del célebre periodista alemán Thomas Fasbender; el show de política y culinaria Kartoffelmus (Puré de patatas), y otros contenidos, además de los habituales noticieros.

alemania

