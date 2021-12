https://mundo.sputniknews.com/20211215/una-exempleada-de-spacex-tacha-a-elon-musk-de-sadico-y-abusivo-1119361724.html

Una exempleada de SpaceX tacha a Elon Musk de "sádico y abusivo"

Una exempleada de SpaceX tacha a Elon Musk de "sádico y abusivo"

La exingeniera de SpaceX Ashley Kosak compartió un emotivo texto en el que arrojó luz sobre "la misoginia rampante" y los supuestos casos de acoso sexual en la... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T17:25+0000

2021-12-15T17:25+0000

2021-12-15T17:26+0000

spacex

abuso sexual

elon musk

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1119361360_754:643:3071:1946_1920x0_80_0_0_83466f66222e2382067751837e38317e.jpg

Kosak, que trabajó en SpaceX durante cuatro años, contó que unas semanas después de que llegara allí, uno de los internos la manoseó mientras lavaba los platos. Si bien la mujer reportó el abuso sexual a un compañero de trabajo, el departamento de recursos humanos no tomó medidas para prevenir más incidentes de este tipo, por lo que continuó viviendo en la misma residencia que su acosador.Durante los siguientes dos años, se enfrentó, dice, a un "sinnúmero" de abusos. Así, en 2018, un compañero de trabajo pasó su mano sobre su camisa desde la cintura hasta el pecho durante una fiesta. Kosak reportó todos los casos de abuso, pero sus quejas quedaron sin respuesta.Kosak cuenta que algunos de los empleados "abrazan a las mujeres sin su consentimiento, las miran fijamente mientras trabajan y utilizan cualquier evento social relacionado con la empresa como una oportunidad de salir o ligar con las mujeres de la oficina".La exingeniera recuerda que fue testigo de cómo una de sus compañeras fue presionada para bailar con un colega ante los ojos de otros colegas". Agrega que durante el confinamiento por la pandemia, varios compañeros de trabajo encontraron su cuenta de Instagram y la inundaron con mensajes en los que la invitaban a salir. Uno de ellos incluso le llamó a las cuatro de la noche, y otro llegó a su casa e insistió en manosearla."Todos y cada uno de los hombres que me acosaron eran tolerados a pesar de la llamada política de lucha contra la intolerancia y los imbéciles", declara Kosak. Además, destacó que a pesar de que supuestamente era posible enviar quejas anónimamente, los administradores podían ver a los autores de las quejas.La exempleada comparó al CEO de SpaceX, Elon Musk, con "un hombre sádico y abusivo" con quien había mantenido una relación.La mujer se pregunta cómo podría ser la vida en el Marte de Elon Musk. "Tal vez sería similar a la de SpaceX", sugiere. Subraya que la misoginia en la compañía es "rampante".Kosak no fue la única mujer en destapar los oscuros secretos de la empresa de Musk. Así, en noviembre, una exempleada de la principal fábrica de autos eléctricos Tesla en San Francisco, Jessica Barraza, demandó a la compañía por someter presuntamente a sus trabajadoras a "condiciones de pesadilla" y por pasar por alto "el sexismo rampante".La mujer confesó que sufría silbidos y tocamientos inapropiados "casi a diario". La gota que colmó el vaso fue cuando uno de los compañeros de trabajo se le acercó por detrás y le metió la pierna entre los muslos, después de lo cual simplemente se disculpó, entre risas, y se fue. Al igual que en el caso de Kosak, recursos humanos no tomó ninguna medida para proteger a su empleada.Ahora la mujer, que sufre trastorno postraumático, busca una indemnización por parte de Tesla. También quiere que la compañía implemente un programa de capacitación, seguimiento y sanciones para prevenir el acoso sexual en sus fábricas.Al menos seis mujeres más siguieron el ejemplo de Barraza y también demandaron a la empresa de Musk.

https://mundo.sputniknews.com/20211121/salen-a-la-luz-correos-electronicos-de-elon-musk-que-instrucciones-les-da-a-sus-empleados-1118477741.html

https://mundo.sputniknews.com/20211114/elon-musk-trolea-a-bernie-sanders-siempre-me-olvido-de-que-sigue-vivo-1118231725.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spacex, abuso sexual, elon musk, tesla