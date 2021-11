https://mundo.sputniknews.com/20211121/salen-a-la-luz-correos-electronicos-de-elon-musk-que-instrucciones-les-da-a-sus-empleados-1118477741.html

Salen a la luz correos electrónicos de Elon Musk: ¿qué instrucciones les da a sus empleados?

21.11.2021

En el primer correo electrónico, que envió a principios de octubre, Musk comparte su opinión acerca de los empleados de la fábrica que escuchan música en pleno taller.Subraya que por razones de seguridad, es necesario que los empleados solo usen uno de los dos cascos. También pueden utilizar un altavoz siempre y cuando la música no moleste a sus compañeros de trabajo."Si hay otras cosas que creen que podrían mejorar su día, por favor háganmelo saber. ¡Me importa mucho que tengan ganas de ir a la oficina todos los días!", agrega.El segundo email detalla qué pasos deberían seguir los gerentes de Tesla si les envía un mensaje con instrucciones explícitas:"1. Respondan a mi correo electrónico para explicarme si lo que dije fue incorrecto. A veces, ¡simplemente me equivoco!2. Pidan más aclaraciones si lo que dije fue ambiguo.3. Sigan las direcciones. A los mánagers que no hicieron nada de lo anterior se les pedirá que dimitan de inmediato".El propio Musk todavía no se ha pronunciado sobre la filtración.

