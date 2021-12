https://mundo.sputniknews.com/20211215/este-dulce-alimento-natural-ayuda-a-controlar-el-nivel-de-azucar-en-sangre-1119338272.html

Este dulce alimento natural ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre

Este dulce alimento natural ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre

Si sufres de diabetes, ya sabes que limitar el consumo de alimentos dulces es fundamental. No obstante, existe un manjar que no solo no es peligroso, sino que... 15.12.2021, Sputnik Mundo

La miel es uno de los alimentos más antiguos de la historia de la humanidad. Está llena de beneficios para la salud, pero podría ser especialmente útil para quienes padecen diabetes. Si bien, al igual que otros alimentos dulces, debería consumirse con moderación, tiene un beneficio muy especial: es capaz de incrementar los niveles de insulina en sangre.Este alimento es más dulce y más calórico que el azúcar granulado, por lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas o el sobrepeso. Al mismo tiempo, a diferencia del azúcar, la miel es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes.La Asociación Estadounidense de Diabetes no recomienda consumir más del 10% de azúcar del total de calorías diarias. En otras palabras, si consumes unas 2.000 calorías al día, puedes comer tres cucharadas rasas de miel natural. Los expertos también aconsejan combinar la miel con fibra, pues esta sustancia retrasa la absorción del azúcar. Las personas que sufren de hipoglucemia —tienen el nivel de glucosa en sangre más bajo de lo normal— también deberían añadir la miel a su dieta.La diabetes es una verdadera epidemia del siglo XXI: según estimaciones de la OMS, más de 366 millones de personas la padecen en todo el mundo. Deberías acudir al médico si tienes algunos de los siguientes síntomas:

