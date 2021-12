https://mundo.sputniknews.com/20211214/son-genios-del-mal-la-broma-de-unos-alumnos-espanoles-a-su-profesor-1119308417.html

"Son genios del mal": la broma de unos alumnos españoles a su profesor

El colegio es templo de estudio y conocimiento, pero también lugar en el que se desarrollan otras características como la astucia. Por lo general, esta virtud no va asociada a los libros y lecciones, sino al día a día entre compañeros y compañeras de la misma edad. Eso sí, los frutos de este desarrollo no tienen porqué manifestarse en favor de los maestros.La creatividad despunta en alguna clase, pero especialmente a la hora de ejecutar bromas o copiar en exámenes. Una de sus víctimas ha sido el profesor y usuario de Twitter @Narovik. El joven ha comprado en sus carnes los planes "maquiavélicos" de sus alumnos y alumnas.La broma consiste en dibujar rectángulos de color blanco en el saliente de la pizarra donde descansan las tizas. Entonces, el maestro los confunde con el material para escribir en el encerado. Como él mismo dice, sus pupilos "son genios del mal".A pesar de todo, el docente se tomó con humor la jugarreta y ha decidido compartirla a través de las redes sociales. No han tardado en aparecer comentarios en los que se rememoraban bromas que hacían a sus profesores. Con tiza o sin ella.Incluso había alguno que incitaba al afectado a devolverles la broma. Por ejemplo, en forma de examen sorpresa. Alerta a los jóvenes, no vaya a ser que un día la tiza se les vuelva en contra. Del blanco de la pizarra al del folio de respuestas.

