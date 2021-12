https://mundo.sputniknews.com/20211214/paises-bajos-y-venezuela-buscan-solucion-al-problema-del-viaje-de-rodriguez-a-la-haya-1119318924.html

Países Bajos y Venezuela buscan solución al problema del viaje de Rodríguez a La Haya

PARÍS (Sputnik) — Las autoridades de los Países Bajos están en contacto con Venezuela para resolver el problema de la entrada en el país de la vicepresidenta... 14.12.2021, Sputnik Mundo

Destacó que la seguridad no se puede poner en peligro.Rodriguez denunció el 13 de diciembre que el Gobierno de los Países Bajos impidió el traslado de la delegación que ella encabeza ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, donde tenía previsto reunirse con el fiscal Karim Khan, en el marco de lo acordado en el Memorando de Entendimiento que firmó su país con la CPI el pasado 3 de noviembre, cuando el fiscal visitó Venezuela.La funcionaria venezolana explicó que un día antes de su viaje, el Gobierno de los Países Bajos ha puesto condiciones de "imposible cumplimiento" para su llegada.Los Países Bajos argumentaron que la aeronave de la vicepresidenta no ofrecía pruebas que garantizaran la seguridad y protección de las aeronaves, ni contaba con permisos especiales, algo que fue desmentido por Rodríguez, quien calificó el hecho como una violación del derecho internacional.El pasado 3 de noviembre, Khan viajó a Venezuela y sostuvo reuniones con el Gobierno y diversos representantes de la oposición.En ese encuentro, las partes firmaron un memorando de entendimiento, el cual estableció cuatro puntos, en los cuales las partes acordaron que: Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de Venezuela.Además, el documento señala que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma; y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado.Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que respeta la decisión de la Corte Penal Internacional de pasar a la investigación, pero que no la comparte.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

