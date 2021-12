https://mundo.sputniknews.com/20211214/el-primer-parque-eolico-flotante-de-espana-estara-en-gran-canaria-1119242961.html

El primer parque eólico flotante de España estará en Gran Canaria

El primer parque eólico flotante de España estará en Gran Canaria

Contará con una potencia de 50 MW, energía suficiente para abastecer a una población de más de 70.000 hogares. 14.12.2021, Sputnik Mundo

Quien haya montado en barco alguna vez conoce la fuerte intensidad del viento que confluye en medio del mar. O tan solo con pasear por la playa, es fácil notar la brisa golpearte en la cara. A este viento se le conoce como brisa marina, un fenómeno que se produce como resultado del calentamiento de la arena, que es más rápido que el del agua. Es decir, al aire caliente que está sobre la arena sube y el aire de arriba que es más frío baja. Es este movimiento de aire el que produce el viento de la playa que va desde la tierra hasta el mar.¿Por qué no aprovechar ese viento en constante movimiento para producir energía? Esa fue la pregunta que se hicieron un grupo de visionarios dedicados a la producción de energías con tecnologías renovables que a principios de 2020 iniciaron los primeros trámites para la construcción de Gofio, un Parque Eólico (PE) de cuatro aerogeneradores marinos situado al sureste de la isla de Gran Canaria.Detrás de su puesta en marcha se encuentra Greenalia, un grupo de empresas que en los últimos años está apostando por las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica. Recientemente, la compañía ha dado un paso más en la construcción del parque eólico, pues la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) les ha concedido el permiso aeronáutico para el montaje de los cuatro aerogeneradores del parque.Con este trámite, Greenalia cuenta con el visto bueno para el ensamblaje del parque eólico flotante Gofio en el puerto de Arinaga y, para, su posterior remolque a la ubicación definitiva, prevista frente al municipio de San Bartolomé de Tirajana dentro del mar territorial de Canarias.Gofio no será el único PE flotanteSin embargo, el parque eólico Gofio no será el único flotante de la isla. Habrá cuatro más: Dunas, Mojo, Cardón y Guanche, proyectos de 50 MW de potencia cada uno, situados en la misma zona en la que se ubicará el parque eólico marino Gofio. "Todos ellos previstos en áreas que presentan un elevado recurso eólico, seguramente el mayor de toda Europa, lo que convierte a Canarias en la plataforma ideal para el despliegue en España de esta tecnología", destacan desde Greenalia.Cada instalación constará de cuatro aerogeneradores marinos de 12,5 MW de potencia unitaria dispuestos sobre cimentaciones flotantes ancladas al fondo marino a profundidades de entre 61 y 92 metros. Tal y como asegura la empresa, con una potencia de 50 MW se podría abastecer a una población de más de 70.000 hogares, a través de un sistema productivo que evitará la emisión de alrededor de 140.000 toneladas de CO2 al año.Al igual que en el caso de Gofio, las cuatro nuevas instalaciones se conectarán a la Red de Transporte mediante el uso de cables submarinos y subterráneos que evacuarán la energía generada por cada uno de los parques eólicos de manera completamente independiente.

