Cansado de los exhortos de Kast, Boric muestra su test de drogas en televisión

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast se vieron las caras en el último debate televisivo antes del balotaje del 19 de diciembre. El... 14.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-14T19:05+0000

2021-12-14T19:05+0000

2021-12-14T20:19+0000

américa latina

política

sociedad

onu

chile

michelle bachelet

narcotráfico

gabriel boric

drogas

debate

La exigencia de un 'test de drogas' al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, había sido una constante durante la campaña del ultraderechista José Antonio Kast, candidato por el Frente Social Cristiano. El último debate televisivo antes del balotaje del 19 de diciembre no fue la excepción: Kast reiteró su idea de que el test sea un requisito para aspirar a la Presidencia.Sin embargo, Kast no contó con que Boric respondiera a su pedido en el propio debate, al presentar un test de drogas negativo para cocaína, anfetaminas y cannabis realizado en el mes de noviembre por la Red de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).Consumo y narcotráfico"Mi opinión es que hay que legalizar el autocultivo, sin avanzar más allá, y centrarnos en el combate al narcotráfico, en los grandes narcotraficantes, endurecer el control de armas junto con la recuperación de los espacios públicos en los barrios", fue el argumento inicial presentado por Boric ante el subtema 'narcotráfico' del debate.Kast replicó que "primero tiene que haber un cambio en las autoridades, insistiendo en el test de drogas; y no he tenido la acogida de Gabriel en este caso", haciendo referencia a la idea de que "ambos candidatos deberíamos hacernos un test de pelo para demostrar que ninguno de los dos consume"."¿Usted, se va a hacer el test de drogas?", emplazó la periodista chilena Soledad Onetto al candidato de izquierda."Yo no estoy presto para hacer shows", respondió el candidato, mientras desenfundaba el archivo desde una carpeta. "Yo no soy un consumidor de drogas", enfatizó Boric ante la réplica de su contendor, que se excusó señalando: "Yo nunca lo he dicho"."El plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha: tratar de instalar una sospecha, instalar una duda", sostuvo Boric.Boric acusó también a los partidarios de Kast, que "hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que fue desmentida por las instituciones".Apoyo de BacheletEn la jornada siguiente al último debate televisivo, la candidatura de Gabriel Boric sumó el respaldo de la expresidenta de Chile (2006-2010 / 2015-2019) y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.Bachelet, en el contexto de sus vacaciones, recordó la importancia de acudir a votar el próximo domingo 19 de diciembre, donde emplazó a la ciudadanía a incidir en "elegir un presidente que nos de una senda de progreso, libertad, igualdad, derechos humanos que se respeten, un medioambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva constitución".La expresidenta sostuvo que, "no da lo mismo por qué candidato se vota. Por eso, yo voy a votar por Gabriel Boric", mientras pidió sus compatriotas "que asistan a votar tranquilamente, respetando al que los que piensan diferente".

