https://mundo.sputniknews.com/20211213/justicia-peruana-busca-responsabilizar-a-fujimori-por-esterilizaciones-forzadas-1119275705.html

Justicia peruana busca responsabilizar a Fujimori por esterilizaciones forzadas

Justicia peruana busca responsabilizar a Fujimori por esterilizaciones forzadas

El Poder Judicial peruano abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y funcionarios de su Gobierno por intervenciones quirúrgicas no... 13.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-13T22:00+0000

2021-12-13T22:00+0000

2021-12-13T22:00+0000

en órbita

brasil

chile

alberto fujimori

perú

esterilizaciones forzadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1119278065_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c7ce60602b3e2d62154b064f45594d66.jpg

Justicia peruana procesa a Fujimori por esterilizaciones forzadas El Poder Judicial peruano abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y funcionarios de su Gobierno por intervenciones quirúrgicas no autorizadas a hombres y mujeres, durante su mandato (1996-2000).

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como lesiones graves seguidas de muerte son las acusaciones por las que se intenta procesar al exmandatario —condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad, corrupción, usurpación de funciones y peculado— y a los exjerarcas de salud Martín Alejandro Aguinaga, Marino Costa, Eduardo Yong y Ulises Jorge Aguilar.Sobre este tema En Órbita consultó al politólogo José Alejandro Godoy, quien dijo que si bien "en términos de condena [el procesamiento] no implicaría mucho dado que [Fujimori] ya está sentenciado a 25 años de prisión que cumple en el año 2032 y se trata de una persona en general bastante mayor"—83 años—, se encontraría justicia ante un caso donde no se responsabilizó a los culpables.En el marco del reconocido Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, más de 1300 mujeres de escasos recursos fueron sometidas a estas intervenciones entre los años 1996 y 2000 cuando Fujimori gobernaba Perú.Aunque, según reportes recogidos por la Defensoría del Pueblo, 272.000 mujeres y 22.000 hombres fueron sometidos a ligaduras de trompas y vasectomías, respectivamente, sin estar debidamente informados sobre las consecuencias de las intervenciones quirúrgicas, que producían lesiones graves y en muchas ocasiones, la muerte.Según explicó el politólogo, el proceso de Fujimori, a cargo del juez Rafael Karenez, "se ha reservado hasta que Chile autorice la extradición", dado que fue desde el país andino que se iniciaron las causas contra el expresidente.En tanto, en Brasil, organizaciones que nuclean y defienden a los pueblos indígenas sin comunicación con la sociedad piden la renovación de ordenanzas de protección de sus territorios. “Los pueblos no contactados son los más vulnerables del planeta y podrían ser aniquilados si sus tierras no son protegidas”,dijo a En Órbita Sarah Shenker, investigadora del movimiento Survival International.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

brasil

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, chile, alberto fujimori, perú, esterilizaciones forzadas, аудио