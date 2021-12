https://mundo.sputniknews.com/20211211/china-o-taiwan-el-rumbo-de-la-politica-exterior-de-honduras-con-xiomara-castro-1119224466.html

¿China o Taiwán? El rumbo de la política exterior de Honduras con Xiomara Castro

Dos altos miembros del equipo de transición en Honduras han revelado los lazos diplomáticos del Gobierno entrante de la presidenta electa, Xiomara Castro, del... 11.12.2021, Sputnik Mundo

Antes de ganar las elecciones presidenciales, la esposa del expresidente Manuel Zelaya y candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) señaló que había probabilidades de abrir lazos diplomáticos con China, pero desde entonces su equipo ha retrocedido en esta postura.En declaraciones a Reuters, el secretario de relaciones internacionales del partido Libre y miembro del equipo de transición de Xiomara Castro Gerardo Torres aseveró que el Gobierno electo no está dispuesto a romper los lazos con Taiwán.Sin embargo, Rodolfo Pastor que también es miembro del equipo de transición no descartó la posibilidad de que el Gobierno de Xiomara Castro reconozca en un futuro a China porque es una "nueva superpotencia", pero que aún se está analizando el asunto.Según Pastor, el nuevo Gobierno quería diversificar las relaciones internacionales, pero que "no habrá un cambio inminente" en relación con Taiwán como ocurrió en Nicaragua, que decidió restablecer sus relaciones con China y rompió las relaciones diplomáticas con Taiwán.Agregó que Honduras tiene las intenciones de trabajar con EEUU en diversos temas basados en respeto mutuo y soberanía.El 2 de diciembre, el vicepresidente electo de Honduras, Salvador Nasralla, descartó una eventual ruptura con Taiwán para acercarse a China, en virtud del buen estado de las relaciones con EEUU.Xiomara Castro ganó las elecciones presidenciales del 28 de noviembre con una ventaja de casi 15 puntos ante el candidato del Partido Nacional (derecha), Nasry Asfura. La victoria acabará con la hegemonía del Partido Nacional que estuvo al frente del país durante los últimos 12 años y será la primera vez que la izquierda ocupará ese lugar desde 2009.

2021

