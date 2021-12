https://mundo.sputniknews.com/20211210/apple-esquivo-las-regulaciones-chinas-al-firmar-un-acuerdo-de-275000-millones-con-el-gobierno-1119176359.html

Apple esquivó las regulaciones chinas al firmar un acuerdo de 275.000 millones con el Gobierno

Apple esquivó las regulaciones chinas al firmar un acuerdo de 275.000 millones con el Gobierno

Unos documentos internos de Apple que fueron filtrados, así como varios testimonios, revelaron que la compañía de Cupertino firmó un acuerdo con el Gobierno... 10.12.2021, Sputnik Mundo

De hecho, fue el propio director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien propuso este acuerdo y lo firmó para que las nuevas leyes y regulaciones en el mercado chino de smartphones no les afectara tanto. Según se desprende de las revelaciones, el acuerdo de 1.250 palabras se firmó en 2016, y a lo largo de este año realizó una serie de visitas al país asiático.El principal problema que buscaban solucionar con el acuerdo, eran los temores que reinaban en la empresa por las posibles represalias por parte del Gobierno chino por lo que podría verse como una "baja contribución" a la economía local. El temor era que esta visión de la situación podría no limitarse a una mala publicidad, sino también podría desembocar en acciones concretas dirigidas contra fabricantes extranjeros.Vista la enorme importancia que tiene el mercado chino para cualquier compañía, incluida Apple, Tim Cook se puso en contacto con los funcionarios chinos para llegar a un acuerdo que les permitiría seguir expandiendo su cuota en el mercado de los smartphones del gigante asiático.Los puntos clave de este acuerdo son los siguientes, según revela el portal The Information:Por su parte, no solo quedarían canceladas una serie de acciones reguladoras del mercado del sector tecnológico, sino que Apple incluso gozaría de algunas excepciones que aventajaron a la empresa estadounidense frente a sus competidores extranjeros. Por ejemplo, Apple tendría un acceso completo al mercado.En el momento de la firma el acuerdo tenía una vigencia de cinco años y expira en mayo de 2022. Con ello, no debería suponer un problema prolongarlo, pues esto se hará automáticamente a menos que una de las partes exprese su deseo de finalizarlo allí.Un ejemplo de las acciones por parte de Apple fue su inversión de 1.000 millones de dólares en la startup china Didi Chuxing en 2016. Esta no es la primera vez que la compañía de Cupertino cede ante las prioridades chinas con tal de mantener una buena posición en el mercado. Así, en 2019 expulsó a la app HKMap que se usaba en las protestas en Hong Kong cuando el Gobierno chino acusó a Apple de complicidad en los disturbios.

