AMLO considera viable que el exgobernador panista de Chihuahua se sume a su gabinete

AMLO considera viable que el exgobernador panista de Chihuahua se sume a su gabinete

El panista Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, podría incorporarse al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como representante diplomático... 10.12.2021

A pesar de que tuvieron algunos desencuentros, Corral es un político de estima y que le simpatiza mucho, declaró el presidente en su conferencia matutina de este 10 de diciembre, desarrollada en la capital del estado y en compañía de la sucesora de Corral en el gobierno estatal, María Eugenia Campos."Acerca de Javier Corral, no tenemos comunicación reciente con él, no descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él", adelantó López Obrador."Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él a una gente con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio, y rebelde, y eso a mí me simpatiza bastante", añadió.Además, en referencia a que había anunciado la incorporación del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel al gabinete federal como embajador de México en España, además de su invitación al exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo para también sumarse a su equipo, López Obrador dijo que dentro de poco se rendirán detalles."Vamos a dar a conocer dentro de poco la incorporación al servicio exterior de exgobernadores, exgobernadoras que van a representar a México en el extranjero muy pronto y estamos buscando que sea una representación muy plural porque México es así, México es un mosaico cultural y es un país diverso, un país plural, un país democrático", señaló el mandatario."Entonces cuando se está representando a México en otro país pues se está representando a México, a todos, entonces no pueden ser sólo de una corriente de pensamiento o de un partido, sino que puedan estar todos y que busquemos siempre la conciliación y la armonía y el diálogo y el acuerdo, como lo tenemos con la gobernadora de Chihuahua (Maru Campos)", sostuvo.Javier Corral gobernó Chihuahua entre 2016 y 2021, e hizo de la acusación judicial contra su antecesor en el cargo, el priista César Duarte, uno de los principales móviles de su campaña como candidato y de su gestión como mandatario local.Duarte está acusado de desvío de recursos públicos de las arcas de Chihuahua y fue detenido en Miami, Florida, en julio de 2020. El gobierno mexicano ha solicitado su extradición para juzgarlo en instancias federales.

