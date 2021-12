https://mundo.sputniknews.com/20211209/rusia-alerta-que-eeuu-busca-el-colapso-del-sistema-deportivo-internacional-1119136179.html

Rusia alerta que EEUU busca el colapso del sistema deportivo internacional

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que Estados Unidos trata de destruir el sistema deportivo internacional, al comentar su boicot... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"Estados Unidos busca el dominio completo bajo sus propias reglas. Esto ya no es solo la politización del deporte (...) Hoy por hoy tratan de hacer colapsar el deporte mundial para favorecer sus intereses, los intereses de Estados Unidos", dijo la portavoz de la institución, María Zajárova, al abordar el veto de Washington a las Olimpiadas anunciado el 6 de diciembre y al que se han sumado ya Australia, Canadá y el Reino Unido.La diplomática remarcó que los estadounidenses no ocultan su intención de destruir la estructura del sistema deportivo.El 6 de diciembre, la Casa Blanca declaró que no iba a enviar a ninguna delegación de funcionarios a Pekín para los Juegos Olímpicos, lo que bautizó como un "boicot diplomático", pero que no impediría a los atletas estadounidenses participar en el evento. Washington instó a sus aliados a sumarse al veto a la fiesta deportiva que reunirá a atletas del mundo entero.La Embajada de China en Estados Unidos señaló que su Gobierno no había invitado a los altos cargos de ese país y confiaba en que la decisión de Biden no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.

