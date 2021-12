https://mundo.sputniknews.com/20211207/china-respondera-al-boicot-diplomatico-de-eeuu-a-los-jjoo-de-2022-1119050852.html

China responderá al boicot diplomático de EEUU a los JJOO de 2022

China responderá al boicot diplomático de EEUU a los JJOO de 2022

PEKÍN (Sputnik) — China adoptará medidas decisivas en represalia al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 por parte de EEUU, declaró el... 07.12.2021, Sputnik Mundo

Lijian no precisó cuáles son las medidas que adoptará China, pero subrayó que "EEUU pagará por sus acciones equivocadas".El portavoz de la Cancillería china también desmintió las declaraciones de Washington sobre supuestos violaciones de los derechos humanos en China."EEUU fabricó la mentira del siglo sobre el así llamado genocidio en Xinjiang, que ya fue desmentida por los hechos", dijo.Lijian señaló que las acciones contra los indios en la historia de EEUU fueron "un verdadero genocidio".Con esta decisión Washington infringe el principio de la neutralidad política del deporte, establecido por la Carta Olímpica, opina el funcionario chino.El 6 de diciembre EEUU confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China. El boicot diplomático, no obstante, no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.Washington argumentó su decisión con "el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en el curso de China en Xinjiang", condenando las represiones contra los uigures en la provincia.La Embajada de China en Washington dijo a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión de Biden no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.

