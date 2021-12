https://mundo.sputniknews.com/20211206/la-historia-de-la-cementera-mas-grande-de-sudamerica-un-simbolo-de-la-aristocracia-argentina-1119041558.html

La historia de la cementera más grande de Sudamérica, un símbolo de la aristocracia argentina

La historia de la cementera más grande de Sudamérica, un símbolo de la aristocracia argentina

En la ciudad bonaerense Olavarría, Loma Negra acaba de inaugurar una nueva planta que aumentó 40% su capacidad de producción de cemento. La empresa invirtió... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T21:55+0000

2021-12-06T21:55+0000

2021-12-06T21:55+0000

américa latina

argentina

buenos aires

industria

camargo correa

cemento

planta

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1119038232_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_12af709d8b0d2ea0be2fd2f9d8d790b0.jpg

La empresa de cemento ícono de Argentina, el viernes 3 de diciembre estrenó un nuevo horno en la planta L'Amalí, de Olavarría. Pero no cualquier horno, sino el que empleó a 160 personas más —que se suman a los 320 que ya cumplen tareas en la planta—, e incrementó casi 25% la producción de cemento nacional.Por ello mismo, el acto inaugural contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, con ministros, e incluso con la del mismísimo presidente. Loma Negra, la cementera más grande de Sudamérica, ahora con capacidad de producir hasta seis millones de toneladas anuales —de casi 12 que produce la industria en el país—, es una empresa clave para el Gobierno argentino.En videoconferencia, Alberto Fernández explicó que fomentar la industria del cemento "porque viene un tiempo donde la obra pública y la construcción de viviendas van a ser un objetivo central del Gobierno, parte de sus políticas activas". Por ello, afirmó que "aquel que invierte y crea puestos de trabajo, es socio del Gobierno argentino".La inversión de Loma Negra se da en un contexto de crecimiento de la demanda. Según la agencia Télam, a octubre se registró un aumento de 6,1% interanual. Se espera que en 2022 se vuelvan a producir 12 millones de toneladas."Esta es la inversión estratégica más importante que Loma Negra ha realizado en los últimos 20 años y no solo estamos orgullosos, sino además entusiasmados con la idea de ser parte de esta nueva etapa de desarrollo y generación de empleo que el país necesita de manera urgente" dijo Sergio Faifman, CEO de Loma Negra, durante la inauguración de la expansión de la planta L'Amalí. "Creemos en nuestro país y creemos en nuestro futuro, así que seguiremos invirtiendo en el desarrollo de la Argentina", agregó.La familia detrás de Loma NegraDurante el siglo XX, Loma Negra no solo fue la productora más importante de cemento de Argentina, sino "un símbolo de la aristocracia local", aseguró el editor del periódico Clarín Luis Ceriotto.Fue fundada en 1927 por Alfredo Fortabat, un empresario que encontró depósitos de piedra caliza en una de sus estancias, y decidió abrir una fábrica de cemento: Loma Negra, en el lugar homónimo, al sur de Olavarría —a 350 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, CABA—. A principios de 1950, la empresa ya producía cerca de 500.000 toneladas de cemento al año.En la década de 1960, Loma Negra inauguró nuevas instalaciones en la cordillera de los Andes, una en San Juan —noroeste, a más de 1.000 kilómetros de CABA—, y otra en Zapala —a 1.300 kilómetros al suroeste de CABA—. Así, se convirtió en el líder de la producción de cemento y hormigón de Argentina.En 1976, tras la muerte de Fortabat, su viuda, Amalia Lacroze, dirigió la compañía. Bajo su mando Loma Negra fortaleció su posición de liderazgo y adquirió la recién privatizada línea de Ferrocarril Ferrosur Roca, y compró a uno de sus principales competidores, Cementos San Martín S.A.En 2001 comienza a funcionar L'Amalí, la planta de cemento más grande y moderna de Sudamérica. Sin embargo, durante la crisis económica de 2001 la empresa registró una deuda de más de 270 millones de dólares, lo que en 2005 la llevó —junto a la avanzada edad de Lacroze— a vender su participación del 80% al conglomerado brasileño Camargo Correa, por poco más de 1.000 millones de dólares. Hoy Loma Negra forma parte de Intercement, una división del grupo.

https://mundo.sputniknews.com/20211001/argentina-quitara-retenciones-a-exportaciones-adicionales-de-industria-automotriz-en-2022-1116665823.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, buenos aires, industria, camargo correa, cemento, planta, alberto fernández