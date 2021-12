https://mundo.sputniknews.com/20211206/gobierno-argentino-enviara-proyecto-al-senado-para-cambiar-consejo-de-la-magistratura-1119042416.html

Gobierno argentino enviará proyecto al Senado para cambiar Consejo de la Magistratura

Gobierno argentino enviará proyecto al Senado para cambiar Consejo de la Magistratura

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino de Alberto Fernández enviará en las próximas horas al Senado un proyecto de ley que amplía de 13 a 17 los... 06.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-06T22:17+0000

2021-12-06T22:17+0000

2021-12-06T22:17+0000

américa latina

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106825/95/1068259546_0:184:4104:2493_1920x0_80_0_0_1066637790d2609870c039d9f683ec1a.jpg

"El Poder Ejecutivo enviará al Senado para su evaluación un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura", informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante una rueda de prensa.La institución, que en la actualidad tiene 13 miembros, pasaría a tener 17, de acuerdo a la propuesta de la actual gestión.Ninguno de los nuevos integrantes provendrían del sector político, pues la sugerencia es que se incorporen un juez, dos abogados y un representante del estamento académico-político."Esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales: recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del poder judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura", refirió la portavoz.GéneroEl Consejo de la Magistratura está integrado en la actualidad por tres senadores, tres diputados, tres jueces, dos abogados, un representante del Gobierno y un académico.En la presentación del proyecto de ley, el Gobierno incluye la cuestión de género, adelantó Cerruti."Dos de los jueces deben ser mujeres, tres de los legisladores del Poder Legislativo tienen que ser mujeres, y dos de los representantes de los abogados deben ser mujeres", resumió la portavoz.Al mismo tiempo, una de los representantes del ámbito académico-científico también deberá ser mujer.La portavoz aclaró que la iniciativa que se presentará al Congreso no modifica las mayorías especiales que se necesitan para la presentación de ternas o la remoción de jueces.Al respecto "no se propone modificación, siguen siendo mayorías agravadas (dos tercios de los presentes)", señaló Cerruti.El Consejo de la Magistratura no sólo evalúa las denuncias por mal desempeño de los magistrados, sino que también tiene injerencia para imponer sanciones y para nombrar y destituir jueces.La duración de los cargos continuaría siendo de cuatro años, con la posibilidad de renovar el mandato.

https://mundo.sputniknews.com/20200828/como-es-la-reforma-judicial-que-divide-a-los-argentinos-y-avanza-en-el-congreso-1092574519.html

https://mundo.sputniknews.com/20211202/una-mujer-en-la-corte-suprema-de-argentina-el-reclamo-de-amnistia-internacional-1118890729.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina