El Kremlin exige a la OTAN garantías de seguridad recíprocas

"Las garantías de seguridad no pueden ser unilaterales, esto es obvio (...) Las garantías solo pueden ser mutuas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.El 18 de noviembre, el presidente Putin, en un encuentro con altos cargos diplomáticos, pidió al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país.Putin subrayó que Rusia no quería conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías creíbles y duraderas.Pese a que los Estados occidentales son poco fiables y rompen los acuerdos con facilidad, remarcó el mandatario ruso, se requiere seguir trabajar con esas naciones.En este contexto, el portavoz del Kremlin instó a una conferencia de los líderes de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, las cinco potencias nucleares del Consejo de Seguridad de la ONU."Cada vez subrayamos que urge esa reunión. La evolución de los acontecimientos y, posiblemente, la escalada de la tensión, así como el nivel de la confrontación urgen el encuentro", enfatizó.Sin embargo, constató, no se ha podido avanzar en la convocatoria de esa cumbre.Según denuncian desde Moscú, los países de la OTAN están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas.El formato BRICS en timpos de pandemiaEl formato BRICS se activó durante la pandemia para analizar la colaboración en la lucha contra el coronavirus y mostró su viabilidad, declaró Peskov."El formato BRICS, a pesar de todas las dificultades asociadas con la pandemia y otros procesos negativos que todos enfrentamos, demostró su viabilidad. Fue utilizado por los países participantes para analizar la cooperación en la lucha contra el coronavirus", dijo Peskov.Subrayó que Rusia espera que los demás países participantes también tengan un interés real en el desarrollo futuro de los BRICS.Los BRICS son una unión informal de cinco países en rápido desarrollo, que se fundó en junio de 2006 como BRIC, con la participación de Brasil, Rusia, India y China, más tarde pasó a convertirse en los BRICS con la adhesión de Sudáfrica en 2011.El "quinteto" se plantea desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral.

