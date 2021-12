https://mundo.sputniknews.com/20211203/rusia-pide-garantias-de-que-la-otan-deje-de-avanzar-al-este-1118967709.html

Rusia pide garantías de que la OTAN deje de avanzar al Este

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia necesita garantías de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deje de trasladar sus tropas al Este, anunció el... 03.12.2021, Sputnik Mundo

"Ahora, teniendo en cuenta la tensa situación, surge la cuestión sobre la urgente necesidad de presentarnos las adecuadas garantías. Simplemente no se puede continuar de esta manera", dijo Ushakov al hablar del avance de la OTAN hacia el Este.El asesor presidencial resaltó que "las garantías verbales no cuestan nada".Rusia ha rechazado repetidamente las acusaciones de agresión por parte de Occidente y Ucrania, subrayando que no amenaza a nadie y que las acusaciones sobre una supuesta "agresión rusa" son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones.Según denuncian desde Moscú, los Estados de la OTAN están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas.

