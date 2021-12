https://mundo.sputniknews.com/20211205/no-puede-haber-una-sola-forma-correcta-china-publica-su-libro-blanco-de-la-democracia-1119003979.html

"No puede haber una sola forma correcta": China publica su libro blanco de la democracia

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China ha publicado un libro blanco titulado 'Democracia en China'. 05.12.2021, Sputnik Mundo

Como precisa Xinhua, la democracia tratada en el documento es la democracia socialista.Según el libro blanco, la democracia es un valor compartido por toda la humanidad y un concepto importante que el Partido Comunista Chino y el pueblo chino han defendido siempre. La posición del pueblo como dueño del país es la esencia de la democracia china.Subrayan que la democracia no es un ornamento decorativo; está diseñada para resolver los problemas que afectan al pueblo: "Es un derecho de los pueblos de todos los países, no una prerrogativa de unos pocos".Si un país de la comunidad internacional es o no democrático debe ser juzgado por la comunidad internacional en su conjunto, no por un grupo de países que se creen infalibles, se subraya en el libro blanco.Los politólogos vinculan el hecho de la publicación del libro blanco con la recién celebrada por EEUU Cumbre Virtual por la Democracia. Ni China, ni Rusia, ni Turquía fueron invitados a dicha Cumbre.

