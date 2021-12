https://mundo.sputniknews.com/20211205/la-autoridad-nacional-palestina-manda-a-israel-un-centenar-de-posibles-casos-de-omicron-para-1119007618.html

La Autoridad Nacional Palestina manda a Israel un centenar de posibles casos de ómicron para testear

La Autoridad Nacional Palestina manda a Israel un centenar de posibles casos de ómicron para testear

TEL AVIV (Sputnik) — La Autoridad Nacional Palestina (ANP) transfirió 100 muestras de coronavirus a un hospital israelí para su análisis, temiendo que la... 05.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-05T17:29+0000

2021-12-05T17:29+0000

2021-12-05T17:29+0000

internacional

oriente medio

israel

autoridad nacional palestina (anp)

covid-19

cepa ómicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109069250_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_eeed4defc0fed814cfc5fcccf7151746.jpg

"Tenemos alrededor de 100 muestras que sospechamos pueden tener la variante. Las hemos trasladado al hospital Tel Hashomer, donde se harán la prueba, y estamos esperando respuestas de allí", dijo al medio la ministra de Salud de la ANP, Mai al Kaila.Según Al Kaila, la mayoría de los casos sospechosos se encuentran entre palestinos que regresaron a Cisjordania desde Jordania en los últimos días. Añadió que los funcionarios de salud palestinos no han podido confirmar si la variante había llegado a las zonas palestinas.Un portavoz del Ministerio de Sanidad israelí confirmó las observaciones de Al Kaila, y agregó que aún no está claro si los palestinos en cuestión habían sido infectados con la nueva variante ómicron o con la mutación altamente contagiosa delta que ha estado causando estragos en todo el mundo en los últimos meses.Hasta este domingo 5, alrededor del 50% de los palestinos candidatos han recibido una inyección de la vacuna anticovid.Inicialmente, muchos palestinos dudaron si vacunarse o no, pero las tasas subieron tras las restricciones e incentivos implementados por las autoridades sanitarias de Cisjordania y Gaza.Desde el comienzo de la pandemia unos 431.588 palestinos han sido infectados con el coronavirus en los territorios palestinos, de los cuales 4.546 palestinos han perecido a causa del virus, según las estadísticas oficiales de la ANP.

https://mundo.sputniknews.com/20211205/omicron-abre-la-posibilidad-de-actualizar-las-vacunas-cuanto-tardaria-y-como-la-harian-1119007110.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/como-distinguir-una-infeccion-de-la-variante-omicron-de-una-fatiga-ordinaria-1118958418.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, israel, autoridad nacional palestina (anp), covid-19, cepa ómicron