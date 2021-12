https://mundo.sputniknews.com/20211204/playstation-prepara-su-respuesta-a-xbox-game-pass-de-microsoft-1119001910.html

PlayStation prepara su respuesta a Xbox Game Pass de Microsoft

Sony está preparando un nuevo servicio de suscripción para PlayStation llamado Spartacus que incluirá juegos de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 y... 04.12.2021, Sputnik Mundo

El lanzamiento de este servicio que planea fusionar los dos planes de suscripción existentes de Sony, PlayStation Plus y PlayStation Now estaría previsto para el próximo otoño boreal y puede ser una gran competencia para el servicio Xbox Game Pass de Microsoft.Así lo señalan los documentos a los que tuvo acceso Bloomberg donde también se revela que el nuevo servicio estaría disponible tanto en PS4 como en PS5.PlayStation Spartacus se dividiría en tres categorías, en una de las cuales los usuarios podrán transmitir juegos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP. Otra categoría tendría un amplio catálogo de opciones para PS4, y la tercera categoría será para PS5.Aunque de momento no se tiene un anuncio oficial de la multinacional japonesa Sony, solo queda esperar hasta que se lance este nuevo servicio para ver el alcance que tendrá ya que es probable que no esté disponible en todos los países del mundo.Con este nuevo servicio, Sony buscará competir con una característica de Xbox que ha sido popular y lucrativa.

